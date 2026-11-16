Kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các công trình thi công

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra hệ thống biển báo, rào chắn tại khu vực thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878.

Theo đó, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong quá trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện một số nơi thiếu dây phản quang cảnh báo, thiếu biển báo hiệu. Đoàn kiểm tra nhắc nhở các đơn vị khắc phục, bổ sung ngay để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Song song với đường bộ, lực lượng CSGT đường thủy cũng tiến hành kiểm tra công trình thi công trên Kinh 2 và kinh Năng thuộc Dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhắc nhở, vẫn còn nhiều phương tiện thủy hoạt động trên tuyến, đặc biệt là tình trạng neo đậu phương tiện gần 2 cây cầu đang thi công thuộc Dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười. Chủ phương tiện được yêu cầu neo đậu đúng vị trí quy định, không gây cản trở luồng tuyến và khu vực thi công.