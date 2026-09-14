Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 1 của tỉnh tiến hành kiểm tra việc bảo đảm ATTP tại Cơ sở Ngọc Hường (đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định).

Các đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó chú trọng các sơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu là: các cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo, bánh trung thu, nước giải khát, giò, chả; các cơ sở kinh doanh thực phẩm…

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung thu về: điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm, chế biến thực phẩm quy định tại các văn bản hiện hành; các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về sử dụng phụ gia, hương liệu, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm/tự công bố sản phẩm, bảo quản sản phẩm, nguyên liệu thực phẩm; điều kiện bảo đảm ATTP tại nơi bày bán, kho bảo quản sản phẩm; nhập khẩu sản phẩm thực phẩm; hồ sơ, giấy tờ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ, công bố/tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định; vệ sinh cá nhân người kinh doanh thực phẩm...

Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và người đứng đầu trong công tác bảo đảm ATTP; tăng cường phối hợp liên ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

Đoàn kiểm tra các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP tại hộ kinh doanh Tuấn Lý (phố Minh Khai, phường Nam Định).

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật và kiến thức về ATTP với sự tham gia của các các sở, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP. Phấn đấu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP và các bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp cao điểm Tết Trung thu.