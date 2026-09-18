Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại phường Bách Quang

Quang cảnh buổi làm việc.

Phường Bách Quang hiện có 260 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của phường đã kiểm tra đối với 45 cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt 1 cơ sở vi phạm quy định về ATTP với số tiền 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, công tác quản lý ATTP của địa phương vẫn còn một số hạn chế. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi số lượng cơ sở lớn. Việc tổng hợp, cập nhật số liệu từ nhiều đầu mối chưa đồng bộ.

Công tác lấy mẫu kiểm nghiệm còn hạn chế, chủ yếu thực hiện bằng test nhanh và đánh giá thực tế. Đến thời điểm kiểm tra, ngành Y tế đã lấy 30 mẫu xét nghiệm Methanol và 23 mẫu hàn the.

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh Hải Thủy, ở tổ dân phố Tân Quang, phường Bách Quang.

Đối với công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu, phường tập trung tuyên truyền, rà soát và kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và các mặt hàng có nguy cơ cao. Đến hết ngày 17-9, phường Bách Quang đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở; trong đó có 3 cơ sở còn thiếu một số hồ sơ pháp lý và được yêu cầu hoàn thiện trong 7 ngày.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn liên ngành của tỉnh đề nghị phường Bách Quang tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin của các cơ sở thuộc diện quản lý; tăng cường kiểm tra các nhóm hàng, cơ sở có nguy cơ cao, nhất là trong dịp Tết Trung thu. Đồng thời nâng cao hiệu quả lấy mẫu, kiểm nghiệm để có cơ sở đánh giá và xử lý các trường hợp vi phạm.