Lãnh đạo Nhà máy Tinh bột sắn Sơn La phát biểu tại buổi làm việc

Nhà máy Tinh bột sắn Sơn La thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2012, trực thuộc Công ty cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên. Nhà máy hiện có 87 lao động, sản xuất theo mùa vụ, từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Qua kiểm tra, đơn vị cơ bản thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm và chế độ đối với người lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, kiểm định thiết bị, khám sức khỏe và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Đến thời điểm kiểm tra, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra thực tế tại phân xưởng.

Qua kiểm tra thực tế tại nhà xưởng, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại như: Một số khu vực chưa đầy đủ biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn và quy trình vận hành thiết bị; xe nâng chưa được kiểm định, khai báo theo quy định. Nhà máy chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; chưa bố trí người làm công tác y tế và chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy Tinh bột sắn Sơn La.

Đoàn Kiểm tra thông qua biên bản làm việc.

Đoàn kiểm tra đề nghị Nhà máy khẩn trương khắc phục các tồn tại: Thực hiện đầy đủ quy định đối với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; bổ sung biển cảnh báo, quy trình vận hành; thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, bố trí người làm công tác y tế, quan trắc môi trường lao động và bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động. Tăng cường tự kiểm tra, nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là trước khi bước vào cao điểm sản xuất vụ mới.