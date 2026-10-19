Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La

Đoàn công tác Sở Nội vụ làm việc với Công ty Thủy điện Sơn La.

Công ty Thủy điện Sơn La được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hai nhà máy thủy điện lớn trên bậc thang sông Đà: Nhà máy Thủy điện Sơn La, công suất 2.400 MW và Nhà máy Thủy điện Lai Châu, công suất 1.200 MW. Hiện nay, Công ty đang có 396 lao động. Lĩnh vực hoạt động chính: Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển tự động, phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện; tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công tình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp. Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận Công ty cơ bản chấp hành các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm và việc thực hiện thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động; quan tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức huấn luyện, kiểm định thiết bị, khám sức khỏe định kỳ và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra ATVSLĐ tại Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực sản xuất tại Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Một ca làm việc của công nhân Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đề nghị Công ty tiếp tục duy trì và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động và ATVSLĐ; thường xuyên rà soát, cập nhật nội quy, quy trình làm việc, biện pháp kỹ thuật an toàn, đặc biệt đối với các vị trí, công việc có nguy cơ cao về mất an toàn, tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc.