Ngày 27/11, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh gas của ông Lại Duy Quý tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng.

Khu vực sang chiết khi gas.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sang chiết, nạp LPG từ bồn chứa vào các chai (bình) loại 12 kg và 45 kg. Theo đoàn kiểm tra, cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở này sử dụng các phương tiện trang thiết bị chuyên dùng để san, chiết nạp khí gas gồm: 4 chiếc máy san chiết khí LPG (cân chiết nạp gas); 1 cân đồng hồ loại 30kg; 1 cân điện tử; 1 bồn chứa khí LPG có dung tích 12m3 (12.000 lít).

Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng khí LPG còn tồn trong bồn khoảng 3000 kg; 354 bình gas đã được lạp đầy khí LPG (gồm: 339 bình loại 12kg, 15 bình loại 45kg), trong đó 199 bình mang nhãn hiệu Vạn Lộc Petrol Gas và 155 bình mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas, tổng khối lượng là 4.791 kg khí LPG; trên van các bình gas này đều không có màng co niêm phong.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe bồn chứa khí LPG có dung tích 12 m3 (12.000 lít), còn tồn khoảng 3000 kg trong bồn chứa.

Toàn bộ số hàng hóa nêu trên, ông Quý không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đã nạp LPG vào 354 bình gas không thuộc sở hữu của thương nhân sở hữu trạm nạp.

Ngoài ra, ông Quý còn lưu trữ 230 bình chưa được nạp khí LPG vào bên trong (gồm: 187 vỏ bình loại 12kg, 43 vỏ bình loại 45kg).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong hàng hóa và tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.