Kiểm tra cơ sở sản xuất, kho bãi không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 -Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp UBND phường Dương Nội phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra xử lý đối với các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bãi vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Hội nghị do bà Vũ Thị Ngọc Hiền - Phó chủ tịch UBND phường chủ trì, với sự tham dự đại diện của các đơn vị gồm: Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Đại diện Công ty Điện lực Hà Đông, Đại diện Phòng Hạ tầng – Đô thị và Môi trường phường, Đại diện Văn phòng HĐND và UBND phường, Đại diện Công an phường, Đại diện Tổ trưởng tổ dân phố Quyết Tiến, Thành Công và Đại diện các Chủ sở hữu đất, chủ sở hữu tài sản, chủ cơ sở nhà xưởng, kho bãi đang vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về PCCC trên địa bàn tổ dân phố Quyết Tiến, Thành Công, phường Dương Nội.

Theo báo cáo trên địa bàn phường Dương Nội có khoảng 2453 cơ sở đang hoạt động thuộc diện quản lý về PCCC trong đó có 417 công trình, cơ sở vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập kết và lưu giữ hàng hóa tại các nhà xưởng, kho bãi trên địa bàn ngày càng đa dạng. Bên cạnh những cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vẫn còn tiềm ẩn tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Đáng chú ý, một số công trình, nhà xưởng, kho bãi được xây dựng trên đất sử dụng không đúng mục đích, xây dựng không phép, sai phép, tự ý chuyển đổi công năng sử dụng hoặc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC. Tình trạng bố trí hàng hóa, vật tư dễ cháy với khối lượng lớn; hệ thống điện không bảo đảm an toàn; thiếu lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có thể làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ và gây hậu quả nghiêm trọng khi sự cố xảy ra.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, UBND phường Dương Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Dương Nội.

Đại diện chủ cơ sở, người dân tham dự tuyên truyền, phổ biến

Tại buổi tuyên truyền lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với UBND phường tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm của Kết luận số 114-KL/TU và Kế hoạch số 363/KH-UBND; đồng thời thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, người quản lý nhà xưởng, kho bãi nhận diện các hành vi vi phạm và trách nhiệm pháp lý phải thực hiện.

Theo đó phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện đúng quy định về trật tự xây dựng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và UBND phường Dương Nội xác định việc kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng quy định pháp luật.

Trọng tâm là rà soát các công trình, nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho bãi và địa điểm tập kết, lưu giữ hàng hóa trên địa bàn hai tổ dân phố Quyết Tiến, Thành Công; làm rõ tình trạng pháp lý về đất đai, trật tự xây dựng, công năng sử dụng công trình và việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Thông qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng tiến hành phân loại từng trường hợp theo tính chất, mức độ vi phạm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; cơ sở sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không phép, sai phép; các nhà xưởng, kho bãi không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC; các cơ sở đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn cố tình hoạt động trái quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định, yêu cầu khắc phục hậu quả, chấm dứt hành vi vi phạm; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các cơ sở có nguy cơ mất an toàn PCCC nghiêm trọng, phải áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, không để tiếp tục hoạt động khi chưa đáp ứng điều kiện an toàn.