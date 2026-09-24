Kiểm tra cơ sở sản xuất chả cá basa ở Mỹ Thới

Đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất chả cá basa.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trang bị bảo hộ lao động, mũ, găng tay chuyên dụng và khẩu trang cho người trực tiếp sản xuất; xuất trình bản tự công bố sản phẩm chả cá tra, chả cá basa và hồ sơ liên quan đến vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Đoàn kiểm tra thực tế điều kiện khu vực sản xuất, môi trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải.

Qua kiểm tra, quy trình sản xuất thực phẩm được bố trí theo nguyên tắc một chiều, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra. Cơ sở có đủ trang thiết bị, dụng cụ để trưng bày, bảo quản thực phẩm. Hàng hóa đang được sản xuất tại cơ sở có nhãn hàng hóa đúng quy định pháp luật.