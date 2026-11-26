Kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực chợ Bà Rén
Liên quan đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến QL1A tại khu vực chợ Bà Rén (xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) mà Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh, ngày 25-11, UBND xã Xuân Phú tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình, vật dụng lấn chiếm, trả lại không gian công cộng.
Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu các hộ dân tháo dỡ biển hiệu, mái che và di dời các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm hành lang an toàn giao thông và mỹ quan khu vực. Bên cạnh việc kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm, UBND xã gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định và trách nhiệm trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè; qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành, không tái diễn tình trạng lấn chiếm không gian công cộng.
Trước đó ngày 20-11, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có bài viết "Cũ rồi nên khó xử lý?" phản ánh tình trạng tường rào, mái hiên, biển hiệu, quảng cáo lấn chiếm, che khuất tầm nhìn tại khu vực chợ Bà Rén. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại khu vực đông người và phương tiện qua lại.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kiem-tra-chan-chinh-tinh-trang-lan-chiem-via-he-tai-khu-vuc-cho-ba-ren-post361511.html