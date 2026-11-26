Lãnh đạo xã Xuân Phú kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực chợ Bà Rén.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu các hộ dân tháo dỡ biển hiệu, mái che và di dời các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm hành lang an toàn giao thông và mỹ quan khu vực. Bên cạnh việc kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm, UBND xã gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định và trách nhiệm trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè; qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành, không tái diễn tình trạng lấn chiếm không gian công cộng.

Trước đó ngày 20-11, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có bài viết "Cũ rồi nên khó xử lý?" phản ánh tình trạng tường rào, mái hiên, biển hiệu, quảng cáo lấn chiếm, che khuất tầm nhìn tại khu vực chợ Bà Rén. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại khu vực đông người và phương tiện qua lại.