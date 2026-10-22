Kiểm tra, chấn chỉnh quy mô hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non độc lập

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TPHCM và Tổ chức Onesky thăm cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại TPHCM

Theo đó, qua rà soát dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tính đến ngày 13-10-2026, TPHCM có 168 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô vượt mức quy định đã điều chỉnh giảm quy mô.

Trong đó, 154 cơ sở có quy mô trên 70 trẻ và 14 cơ sở có quy mô trên 100 trẻ đã giảm xuống còn dưới 70 trẻ.

Tuy nhiên, còn 72 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có từ 71-100 trẻ chưa giảm quy mô so với yêu cầu. Trong đó, 24 cơ sở giữ nguyên quy mô, 8 cơ sở có quy mô từ 101-200 trẻ đã giảm xuống từ 71-100 trẻ và 40 cơ sở mới phát sinh tình trạng vượt quy mô trên 70 trẻ.

Đặc biệt, TPHCM có 15 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô trên 100 trẻ, vượt quá quy định về số lượng trẻ đối với cơ sở mầm non độc lập.

Bên cạnh tình trạng các cơ sở hoạt động vượt quá quy mô cho phép, một số cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa cập nhật thông tin, chuẩn hóa đầy đủ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành (gồm tên gọi, loại hình, quy mô hoạt động).

Trước thực tế đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh quy mô hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn; đối chiếu hồ sơ pháp lý, quyết định cho phép thành lập, hoạt động theo quy định; đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ.

UBND phường, xã, đặc khu phải xác định cụ thể cơ sở vượt quy mô cho phép; phân loại mức độ vi phạm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục đối với từng trường hợp; kiên quyết giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm, không để kéo dài hoặc tái diễn.

Trong đó, cơ sở vượt quy mô phải xây dựng phương án, lộ trình khắc phục cụ thể, phù hợp với quy định pháp luật; thực hiện các biện pháp điều chỉnh quy mô, tổ chức hoạt động theo đúng điều kiện được cấp phép; không để phát sinh tình trạng tiếp tục tuyển sinh, nhận trẻ vượt quá quy mô cho phép.

Song song đó, các địa phương tăng cường kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện tổ chức hoạt động theo quy định; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các nguy cơ mất an toàn, không để ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.