Kiểm tra cải cách hành chính tại 26 cơ quan, địa phương

Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 31-12-2025 của UBND thành phố về kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2026 trên địa bàn thành phố và Quyết định số 658/QĐ-UBND, ngày 11-2-2026 của UBND thành phố về thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2026 trên địa bàn thành phố. Sau kiểm tra, UBND thành phố ban hành 4 văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại UBND các xã, phường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ quan, địa phương cơ bản nghiêm túc thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Các nội dung cần chấn chỉnh đã được quan tâm xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại các đơn vị.