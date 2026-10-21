Kiểm tra các cơ sở chăn nuôi heo vỗ béo tại phường Trị An

Các thành viên Đoàn kiểm tra giám sát quá trình test nhanh chất cấm tại trại chăn nuôi ở phường Trị An: Bình An

Phường Trị An hiện có 6 trại chăn nuôi quy mô lớn, tổng đàn khoảng 23 ngàn con heo; 11 cơ sở chăn nuôi heo vỗ béo với tổng đàn khoảng 15,5 ngàn con. Hiện đa số các cơ sở chăn nuôi vỗ béo có quy mô khoảng 2 ngàn con/cơ sở thuộc phường Trị An đều đã nghỉ nuôi hoặc đã xuất bán heo, chưa nhập lứa mới. 6 cơ sở còn đang chăn nuôi có quy mô nhỏ lẻ từ vài chục đến vài trăm con/cơ sở. Heo đang nuôi tại các trại có trọng lượng từ 90-130 kg/con. Số heo trên đều có nguồn gốc rõ ràng, nhập tại các cơ sở chăn nuôi thuộc thành phố Đồng Nai hoặc từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đã lấy mẫu nước tiểu, test (kiểm tra) nhanh các chất cấm Salbutamol, Clenbuterol thuộc nhóm Beta-agonist tại 6 cơ sở đang chăn nuôi heo vỗ béo trên địa bàn phường. Kết quả, tất cả các mẫu test đều âm tính, không vi phạm sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi.

Đoàn công tác lập biên bản kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi vỗ béo tại phường Trị An. Ảnh: Bình An

Tại các trại chăn nuôi heo vỗ béo trên địa bàn phường, Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền để các cơ sở chăn nuôi thực hiện đầy đủ quy định pháp luật trong chăn nuôi, đặc biệt là không sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi; thực hiện đăng ký kê khai trên hệ thống, cập nhật biến động số lượng chăn nuôi theo đúng thời gian quy định. Các cơ sở chăn nuôi đều ký cam kết không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong chăn nuôi; không trộn các loại thức ăn, thuốc thú y có chất cấm, tuân thủ các quy định của pháp luật.