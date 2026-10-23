Kiểm tra các cơ sở chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Xuân Hòa, Xuân Đông
Ngày 23-10, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố làm trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra đột xuất các trại nuôi bò vỗ béo tại các xã Xuân Hòa, Xuân Đông.
Tại xã Xuân Hòa, đoàn đã kiểm tra tại 2 cơ sở chăn nuôi bò vỗ béo có quy mô từ 400-500 con. Đoàn đã lấy mẫu nước tiểu, test (kiểm tra) nhanh các chất cấm Salbutamol, Clenbuterol thuộc nhóm Beta-agonist.
Tại xã Xuân Đông, đoàn kiểm tra tại 4 cơ sở nuôi bò vỗ béo, trong đó có các trang trại nuôi bò công nghiệp quy mô lớn do doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư từ 1,5-8,4 ngàn con.
Các doanh nghiệp này nhập khẩu bò từ Australia và doanh nghiệp chăn nuôi trong nước, bò có nguồn gốc rõ ràng, chăn nuôi theo quy trình an toàn với chuỗi khép kín từ trang trại đến phân phối. Các trang trại nuôi tư nhân chủ yếu nhập bò tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước hoặc từ Campuchia với trọng lượng khoảng 200kg trở lên, nuôi đạt trọng lượng từ 400-500kg thì xuất bán.
Kết quả các mẫu kiểm tra nước tiểu tại các cơ sở chăn nuôi trên đều âm tính, không vi phạm sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi. Nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Đồng Nai chưa phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bò.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/kiem-tra-cac-co-so-chan-nuoi-bo-vo-beo-tai-xa-xuan-hoa-xuan-dong-3b455c9/