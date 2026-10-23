Kiểm tra các cơ sở chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Xuân Hòa, Xuân Đông

Cán bộ thú y lấy mẫu nước tiểu kiểm tra chất cấm tại cơ sở chăn nuôi bò thuộc xã Xuân Hòa. Ảnh: Bình Nguyên

Tại xã Xuân Hòa, đoàn đã kiểm tra tại 2 cơ sở chăn nuôi bò vỗ béo có quy mô từ 400-500 con. Đoàn đã lấy mẫu nước tiểu, test (kiểm tra) nhanh các chất cấm Salbutamol, Clenbuterol thuộc nhóm Beta-agonist.

Các thành viên đoàn kiểm tra giám sát quá trình test nhanh chất cấm trong nước tiểu tại trại chăn nuôi bò ở xã Xuân Đông. Ảnh: Bình Nguyên

Tại xã Xuân Đông, đoàn kiểm tra tại 4 cơ sở nuôi bò vỗ béo, trong đó có các trang trại nuôi bò công nghiệp quy mô lớn do doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư từ 1,5-8,4 ngàn con.

Các doanh nghiệp này nhập khẩu bò từ Australia và doanh nghiệp chăn nuôi trong nước, bò có nguồn gốc rõ ràng, chăn nuôi theo quy trình an toàn với chuỗi khép kín từ trang trại đến phân phối. Các trang trại nuôi tư nhân chủ yếu nhập bò tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước hoặc từ Campuchia với trọng lượng khoảng 200kg trở lên, nuôi đạt trọng lượng từ 400-500kg thì xuất bán.

Kết quả các mẫu kiểm tra nước tiểu tại các cơ sở chăn nuôi trên đều âm tính, không vi phạm sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi. Nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Đồng Nai chưa phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bò.