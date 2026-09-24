Kiểm tra bếp ăn Trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau phản ánh suất ăn bán trú có 'tóp mỡ'

Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn thực phẩm xã Quảng Bị kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Trường Tiểu học Quảng Bị 2. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Quảng Bị

Theo Trang thông tin điện tử xã Quảng Bị (Thành phố Hà Nội), sáng ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn thực phẩm xã Quảng Bị đã trực tiếp kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Trường Tiểu học Quảng Bị 2.

5 giờ sáng, đoàn kiểm tra có mặt tại hai trường để kiểm tra thực tế quá trình tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tại các trường, đoàn tập trung rà soát quy trình tiếp nhận, kiểm tra nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến; hồ sơ, nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm và các điều kiện liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra tại thời điểm tiếp nhận, thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ và hồ sơ theo quy định; quy trình tiếp nhận, kiểm tra nguyên liệu được nhà trường và đơn vị cung cấp thực hiện.

Đối với nguyên liệu thịt lợn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long, đơn vị cung cấp suất ăn đã thực hiện chuyển từ sử dụng thịt lợn Meadeli sang thịt của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP theo đề nghị của Ban đại diện phụ huynh và các phụ huynh có ý kiến phản ánh.

Việc kiểm tra được thực hiện nhằm tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng suất ăn bán trú.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp trong toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, bảo quản nguyên liệu đến chế biến, phục vụ học sinh.

Qua đó, góp phần bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và sức khỏe cho học sinh trên địa bàn xã.

Trước đó, sáng ngày 23/9 , mạng xã hội lan truyền đoạn video quay một số khay thịt được cho là "toàn tóp mỡ" trong bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều.

Liên quan đến sự việc trên, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cho biết, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo xã Quảng Bị ngay sau khi tiếp nhận thông tin và tổ chức làm việc với cha mẹ học sinh cùng các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo bà Lê Thị Tuyết, hình ảnh khay thức ăn lan truyền trên mạng xã hội được cho là tóp mỡ thực chất là món thịt chiên vừng, có trong thực đơn bán trú của nhà trường.

Cùng ngày, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị đã kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về chất lượng, an toàn thực phẩm tại nhà trường.

Về thông tin suất ăn của học sinh có tóp mỡ, qua kiểm tra cho thấy thịt được đóng nguyên túi, niêm phong, túi không rách. Nguyên liệu gồm thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông, được chế biến thành món thịt chiên vừng theo thực đơn của nhà trường.

Tuy nhiên, đối với định lượng và cách chế biến suất ăn, đoàn kiểm tra nhận thấy thực tế chưa bảo đảm như yêu cầu. Cụ thể, định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất, phù hợp với nội dung phản ánh của cha mẹ học sinh.