Kiểm tra bếp ăn trường học, truy xuất nguồn gốc mã nhập thực phẩm

Từ 5 giờ sáng hàng ngày, đơn vị cung cấp suất ăn trường tiểu học Xuân La đã tiến hành bàn giao tại bếp ăn nhà trường dưới sự giám sát của Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh.

Công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường - năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết phù hợp với từng độ tuổi học sinh từ đó tính khẩu phần ăn.

Công tác kiểm tra được triển khai từ 10-9-2026 đến hết ngày 31-5-2027

Thực phẩm được kiểm tra bằng cảm quan về độ tươi sống, cân đo để khớp với hóa đơn chứng từ.

Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhãn mác hàng hóa được đặc biệt quan tâm

Mã QR trên các sản phẩm cho phép truy xuất rõ nguồn gốc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã rà soát việc thực hiện giao nhận thực phẩm hàng ngày (bàn giao, chế biến, tổ chức ăn...) tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển suất ăn; hồ sơ pháp lý về nhân sự, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm đầy đủ; thực hiện lưu mẫu, kiểm thực ba bước đúng quy định.

Các thành viên tổ công tác kiểm tra bằng cảm quan để phát hiện thực phẩm kém chất lượng, bị mốc, hỏng, quá hạn sử dụng.

Theo Ban Giám hiệu trường tiểu học Xuân La, việc kiểm tra và công khai thông tin thực đơn bữa ăn hàng ngày giúp phụ huynh không còn băn khoăn về chất lượng dinh dưỡng ăn bán trú tại trường.

Toàn bộ thực phẩm nhập về bếp ăn đều phải đảm bảo nhãn mác và khối lượng.

Nguồn gốc rau củ được công khai qua việc gắn mã QR

Phụ huynh có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc rau củ được nhập về bếp ăn trường học

Thực đơn hàng ngày được thông tin đầy đủ tại khu vực chế biến trường tiểu học Xuân La.