Kiểm tra bếp ăn bán trú, cha mẹ học sinh phát hiện thịt gà và tôm bốc mùi

Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn phát hiện thịt gà dùng để nấu bữa ăn bán trú cho học sinh bị bốc mùi. Ảnh: Phụ huynh học sinh cung cấp

Cụ thể, sáng 11/9, trong quá trình giám sát việc tiếp nhận thực phẩm vào trường để phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh, một số phụ huynh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) phát hiện thịt gà có nhiều miếng bốc mùi lạ, thịt tái được trộn lẫn với thịt tươi hồng, bọc trong túi ni lông, có dán tem mác. Túi tôm bị trộn hai loại khác nhau, có nhiều tôm ươn, bị hỏng.

Tại thời điểm đó, đại diện Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn và phụ huynh từ chối không tiếp nhận thực phẩm và yêu cầu nhà cung cấp đổi thức ăn khác để kịp bữa trưa cho học sinh.

Ngày 13/9, Uỷ ban nhân dân phường Yên Nghĩa tổ chức họp với các đơn vị liên quan, nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp suất ăn để rà soát, làm rõ vụ việc; đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm từ khâu cung ứng, vận chuyển đến chế biến và phục vụ học sinh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Yên Nghĩa Lê Xuân Hoàn yêu cầu đơn vị bếp ăn rà soát nghiêm túc quy trình vận chuyển thực phẩm, bảo đảm thực phẩm đến các cơ sở giáo dục trong tình trạng tốt nhất. Đồng thời, đơn vị cung cấp phải làm rõ việc xử lý thực phẩm sau khi đã bị nhà trường từ chối, trả lại.

Tại cuộc họp sau đó về vấn đề này, phụ huynh cũng nêu ý kiến về việc tổ chức nấu ăn trực tiếp tại điểm Phân hiệu 1 Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn để thuận lợi hơn cho công tác giám sát, đồng thời giảm bớt khâu vận chuyển suất ăn đến học sinh.

Trước đề xuất này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Yên Nghĩa Lê Xuân Hoàn yêu cầu đơn vị bếp ăn, nhà trường và các phòng, ban chuyên môn ngay trong ngày phối hợp trực tiếp với phụ huynh kiểm tra cơ sở vật chất tại Phân hiệu 1.

"Nếu cơ sở đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tổ chức nấu ăn tại chỗ thì triển khai ngay. Tuy nhiên, yêu cầu tiến độ phải đi đôi với bảo đảm đầy đủ các điều kiện, quy trình, không vì triển khai nhanh mà bỏ qua khâu kiểm tra, thẩm định", Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Yên Nghĩa Lê Xuân Hoàn nhấn mạnh.