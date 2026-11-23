Rà soát các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ công trình trọng điểm quốc gia. Ảnh: TC Xây dựng

Tổ chức sớm các đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với các địa phương

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 12064/VPCP-CN ngày 22/11/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư công (Dự án); trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu:

Đánh giá cao các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ thi công các Dự án và kịp thời có báo cáo kết quả thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ thi công các Dự án theo các Công văn số 10744/VPCP-CN ngày 21/10/2026 và số 10933/VPCP-CN ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng trong quá trình thực hiện, bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các Dự án; thường xuyên, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức sớm các đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với các địa phương trong quá trình thực hiện bảo đảm khả thi, hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2026.

Phân nhóm địa phương theo khả năng cung cấp và nhu cầu

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 về Phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (Phương án).

Đáng chú ý, về hành lang điều phối:

Hành lang Đồng bằng sông Cửu Long - Đông Nam Bộ: Đá xây dựng từ An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai cung cấp cho Cà Mau, thành phố Cần Thơ;

Cát từ thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp cung cấp cho Tây Ninh, Thành phố Đồng Nai.

Hành lang Đồng bằng sông Hồng: Đá xây dựng, đất san lấp từ Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An cung cấp cho thành phố Hà Nội; Đá xây dựng, đất san lấp từ Ninh Bình, thành phố Quảng Ninh, Tuyên Quang cung cấp cho Hưng Yên.

Thành phố Hà Nội: Nhu cầu thiếu là 272,25 triệu m³ đá xây dựng; 320,19 triệu m³ cát; 243,88 triệu m³ đất san lấp.

Đá xây dựng (272,25 triệu m³): Ninh Bình 50 triệu m³; Phú Thọ 100 triệu m³; Thái Nguyên 50 triệu m³; Tuyên Quang 22 triệu m³; Thanh Hóa 30 triệu m³; Nghệ An 20,25 triệu m³.

Đất san lấp (244 triệu m³): Phú Thọ 70 triệu m³; thành phố Bắc Ninh 60 triệu m³; Ninh Bình 60 triệu m³; Thái Nguyên 34 triệu m³; Tuyên Quang 20 triệu m³.

Cát: thành phố Hà Nội sử dụng nguồn cát thu hồi từ Dự án nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và bảo đảm giao thông thủy nội địa sông Hồng đoạn qua thành phố Hà Nội để cung cấp cho các dự án trên địa bàn và địa phương lân cận. Trước ngày 15/11/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Công Thương tiến độ chuẩn bị Dự án và nhu cầu cát cấp bách năm 2026 – 2027 chưa được bảo đảm để Bộ Công Thương xem xét điều phối bổ sung.

Tỉnh Hưng Yên: Nhu cầu thiếu là 9,5 triệu m³ đá xây dựng; 20 triệu m³ cát san lấp; 13,3 triệu m³ đất san lấp.

Đá xây dựng: Ninh Bình cung cấp 9,5 triệu m³.

Cát san lấp: tỉnh Hưng Yên rà soát, bổ sung quy hoạch và cấp mới các khu vực cát đã đánh giá tiềm năng (quy mô dự kiến khoảng 89,5 triệu m³) theo cơ chế đặc thù.

Đất san lấp (13,3 triệu m³): tỉnh Hưng Yên chủ trì làm việc với thành phố Quảng Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, bao gồm nguồn đất đá thải mỏ than, thống nhất khối lượng của từng địa phương, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/11/2026 để bổ sung vào Phương án...