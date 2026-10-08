Kiểm tra bắn súng đối với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh theo dõi các lực lượng tham gia kiểm tra.

Nội dung kiểm tra được tổ chức theo đúng đối tượng, độ tuổi và quy định huấn luyện. Đối với sĩ quan trên 45 tuổi thực hành bài bắn súng K54 bài 2A, tư thế đứng bắn hai tay. Sĩ quan dưới 45 tuổi thực hành bài bắn K54 bài 2B với các tư thế đứng, quỳ và nằm bắn có bệ tì, sử dụng 32 viên đạn. Đối với quân nhân chuyên nghiệp thực hành bài bắn súng AK bài 1 với các tư thế đứng, quỳ và nằm, sử dụng 9 viên đạn.

Quá trình kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, thời gian và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ kỹ thuật bắn súng của đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, khả năng sử dụng vũ khí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị.

Quân nhân chuyên nghiệp thực hành bắn súng AK bài 1.

Kết thúc kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh tổ chức đánh giá kết quả theo từng đối tượng, làm cơ sở rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan trong thời gian tới.