Kiểm tra Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra số 4 chủ trì buổi kiểm tra

Ngay sau khi xã Quốc Khánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã (Đội Cấn, Tri Phương, Quốc Khánh), Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh đã được thành lập và kiện toàn.

Lãnh đạo UBND xã Quốc Khánh báo cáo một số nội dung tại buổi kiểm tra

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn. Qua đó, tình hình buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát. Cụ thể, lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh đã kiểm tra 14 vụ, phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm (1 vụ vận chuyển hàng lậu, 11 vụ vi phạm về kinh doanh hàng lậu, hàng giả).

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh báo cáo những hạn chế của Ban Chỉ đạo 389 xã tại buổi kiểm tra

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh tại buổi kiểm tra, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo 389 xã còn tồn tại một số hạn chế; lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo mỏng, chưa có cán bộ chuyên trách nên công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn còn đôi lúc gặp khó khăn.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn trao đổi một số nội dung tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn Kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã trao đổi về những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh trong công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả; giải đáp các vướng mắc của Ban Chỉ đạo xã Quốc Khánh; đề xuất các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh cần triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra số 4 phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 yêu cầu: Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản, các chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh tiếp tục phối hợp nắm chắc địa bàn, biến động từ thị trường để kịp thời thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động buôn lậu, GLTM và hàng giả hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 389 xã Quốc Khánh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, GLTM và hàng giả của các lực lượng, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.