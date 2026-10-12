Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Ngày 12/10, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp (thành phố Đồng Nai) cho biết, chủ đầu tư xây dựng Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng đã có báo cáo về việc khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố vỡ tường bao khiến bùn đất tràn vào nhà người dân.

Cụ thể, ngày 12/10, Công ty cổ phần phát triển đô thị Tam Hiệp đã có văn bản số 04/CV-ĐTTH gửi Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp về việc khắc phục sự cố sạt lở tại công trường Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp.

Theo đó, căn cứ biên bản họp ngày 8/10 tại Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp về việc xử lý sạt lở tại công trình do Công ty Bcons thi công, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần phát triển đô thị Tam Hiệp cho biết đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ tường rào hiện hữu tại vị trí sạt lở và những vị trí có nguy cơ sạt lở trong ngày 8/10, bảo đảm an toàn tuyệt đối với người dân khu vực lân cận.

Từ ngày 9/10, dự án đã bắt đầu cho triển khai thi công tái lập tường rào mới, bảo đảm kết cấu chắc chắn, ổn định và mở rộng hệ thống hố ga thu nước, mương rãnh thoát nước bên trong dự án so với hiện hữu để không lặp lại tình trạng ứ đọng, trào nước mưa lẫn bùn, xi-măng ra khu vực lân cận. Chủ đầu tư chủ trì theo dõi tiến độ của nhà thầu, cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 27/10.

Khu vực tường rào vỡ đã được che chắn lại trong ngày 8/10. (Ảnh: TK)

Nhà thầu thi công đã hoàn thành bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các hộ dân lân cận bị ảnh hưởng.

Chủ đầu tư, nhà thầu cam kết chấp hành thời gian thi công trong khung giờ từ 6 giờ đến 19 giờ. Ngoài khung giờ trên, dự án sẽ hạn chế tối đa các công tác gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân trong suốt quá trình thi công.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, tối 7/10, tại công trình Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp do Công ty Bcons đang thi công, đường Phan Trung, khu phố 9, phường Tam Hiệp, xảy ra sự cố tường bao bị vỡ, đổ sập.

Đoạn tường rào bị đổ dài 20m, cao 3m. Trong khi đó, đoạn tường còn lại khoảng 328m bị sụt lún nghiêng, có nguy cơ sạt lở cao.

Cốt nền dự án được xác định cao hơn khu vực chung quanh khoảng 1,5m, khiến nước thải, nước mưa lẫn bùn, xi-măng thấm, rò rỉ, chảy tràn xuống đường vào khu dân cư và nhà người dân. Sự cố khiến một số hộ dân và văn phòng khu phố bị nước, bùn đất tràn vào.

Công nhân tiến hành khắc phục hậu quả khu vực tường rào vỡ trong ngày 8/10. (Ảnh: TK)

Sau sự cố xảy ra, chính quyền phường Tam Hiệp đã rốt ráo vào cuộc, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả; có giải pháp không để xảy ra sự việc tương tự, ảnh hưởng đến người dân sống gần khu vực trên; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình triển khai dự án.

Ngày 10/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố vỡ tường rào tại dự án trên, báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 13/10/2026.

Thực hiện chỉ đạo này, chiều 12/10, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra hiện trạng công trình; xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình thuộc Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, được khởi công ngày 25/7, có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, quy mô gần 3ha do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons làm chủ đầu tư. Với 24 tầng, trong đó 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án sẽ cung cấp khoảng 3.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân trong tương lai.