Kiểm tra an toàn thực phẩm tại xã Mường Kim

Hiện nay, xã Mường Kim có 95 cơ sở liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 66 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 15 cơ sở dịch vụ ăn uống, 7 bếp ăn tập thể và 4 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm vệ sinh ATTP. Cùng với đó làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra việc đảm bảo kinh doanh hàng hóa, chế biến và nấu ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Qua kiểm tra, giám sát vấn đề an toàn thực phẩm thực tế tại hai trường mầm non và trung học phổ thông xã Mường Kim, đoàn kiểm tra ghi nhận các nhà trường cơ bản thực hiện tốt công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Tuy nhiên, đoàn cũng nhắc nhở các trường cần thực hiện đầy đủ việc ký kết mua bán thực phẩm, bảo đảm quy trình bếp ăn một chiều.

Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại bếp ăn bán trú Trường Mầm non Mường Kim.

... tại Trường THPT Mường Kim.

Tại buổi làm việc với xã Mường Kim, đoàn công tác đã được nghe Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã nêu lên một số khó khăn hiện nay trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP trên địa bàn xã. Đồng thời giải đáp những thắc mắc về vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa và hình thức xử lý các cơ sở sai phạm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Mường Kim báo cáo tình hình vệ sinh ATTP.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hữu Tiến - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đề nghị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh vi phạm, nâng cao ý thức của người dân, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Trong đó, quan tâm kiểm tra bếp ăn tập thể tại các nhà trường, công tác mua bán thực phẩm cần đảm bảo đúng quy định, đảm bảo các điều kiện ATTP và thực hiện tốt việc nấu ăn cho học sinh bán trú.