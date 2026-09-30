Kiểm tra an toàn tàu, thuyền phục vụ Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tàu Superdong.

Lễ hội truyền thống Nguyễn Trung Trực năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8/10, dự kiến nhu cầu đi lại bằng đường thủy tăng cao.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn trên phương tiện, gồm hệ thống, thiết bị chữa cháy, nguồn điện, nhiên liệu, phương tiện cứu sinh, cứu nạn và việc chấp hành quy định an toàn của chủ phương tiện, thuyền viên.

Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn người dân mặc áo phao đúng quy định; tuyên truyền cho thuyền trưởng, thuyền viên sử dụng nguồn lửa, đốt nhang, thắp hương đúng nơi quy định nhằm phòng ngừa cháy, nổ.

Đối với những trường hợp còn thiếu sót, lực lượng chức năng hướng dẫn khắc phục theo quy định.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân mặc áo phao đúng quy định.

Hướng dẫn thuyền trưởng, thuyền viên đốt nhang thờ cúng theo quy định về phòng, chống cháy, nổ xảy ra.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.