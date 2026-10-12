Kiểm tra an toàn sau sự cố đổ tường rào dự án nhà ở cao tầng Bcons

Buổi kiểm tra để xác định nguyên nhân gây ngập nước, đổ tường bao khiến bùn đất tràn vào khu dân cư. Đoàn cũng kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình thuộc của dự án, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, nếu xác định có vi phạm sẽ xử lý.

Trước đó, cơn mưa lớn kéo dài vào tối 7/10 đã khiến tường rào tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng của Công ty CP đầu tư xây dựng Bcons đã bị đổ sập, gây ngập nước, bùn đất tràn vào khu dân cư cạnh bên làm ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của nhiều người dân.

Đoàn kiểm tra thực tế tại dự án.

Sau sự cố trên, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng, UBND phường Tam Hiệp phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại dự án, xác định nguyên nhân sự cố và có biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư lân cận. Yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng Bcons thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định, không để tình trạng ngập úng, sạt lở tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đoạn tường rào bị đổ đang được chủ đầu tư xây dựng lại.

Đại diện UBND phường Tam Hiệp cho biết, chủ đầu tư đã có báo cáo về việc khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố vỡ tường bao khiến bùn đất tràn vào nhà người dân. Bên cạnh đó đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ tường rào hiện hữu tại vị trí có nguy cơ sạt lở và xây tường rào mới, mở rộng hệ thống hố ga thu nước, mương rãnh thoát nước bên trong dự án không lặp lại tình trạng ứ đọng, trào bùn, xi-măng ra khu vực lân cận.

Chủ đầu tư cũng cam kết chấp hành thời gian thi công trong khung giờ từ 6h đến 19h. Ngoài khung giờ trên, dự án sẽ hạn chế tối đa các công tác gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân trong suốt quá trình thi công.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, được khởi công ngày 25/7, có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, quy mô gần 3ha do Công ty CP đầu tư xây dựng Bcons làm chủ đầu tư. Dự án cao 24 tầng, trong đó 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân trong tương lai.