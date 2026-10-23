Kiểm tra an toàn lao động tại các doanh nghiệp

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ làm việc với Công ty TNHH Satoen Việt Nam.

Đoàn kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại phân xưởng của Công ty TNHH Satoen Việt Nam.

Công ty TNHH Satoen Việt Nam hiện có 59 lao động, trong đó 29 lao động nữ; Vinatea Mộc Châu có 126 lao động, trong đó 62 lao động nữ; Công ty TNHH Giống cây trồng Takii Việt Nam có 58 lao động, trong đó 52 lao động nữ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; bố trí nhân lực phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động và y tế tại cơ sở. Đồng thời, chú trọng phổ biến nội quy, quy trình làm việc an toàn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đoàn công tác của Sở Nội vụ làm việc tại Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty cổ phần tại Sơn La (Vinatea Mộc Châu).

Đoàn kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Vinatea Mộc Châu.

Đoàn kiểm tra tại phân xưởng Công ty Vinatea Mộc Châu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng chỉ ra một số nội dung các doanh nghiệp cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện. Trong đó, chú trọng kiểm định, khai báo và quản lý máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; bổ sung biển cảnh báo, hướng dẫn và quy trình vận hành thiết bị. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; hoàn thiện hồ sơ quản lý lao động, công tác y tế và vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động; duy trì huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, chủ động nhận diện nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn. Quan tâm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm các phương tiện, thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ làm việc tại Công ty TNHH Giống cây trồng Takii Việt Nam.

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Giống cây trồng Takii Việt Nam.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tiến bộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.