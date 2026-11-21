Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II) đã tổ chức kiểm tra tình trạng xói lở tại khu vực mố, trụ cầu Quán Hàu tại Km671+500 trên Quốc lộ 1 (tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra tình trạng xói lở tại khu vực mố, trụ cầu Quán Hàu trên Quốc lộ 1. Ảnh: Cục Đường bộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng thuyền tiếp cận các trụ cầu giữa dòng, kết hợp sào và thiết bị đo để kiểm tra độ sâu nước, khảo sát địa hình lòng sông khu vực chân trụ.

Mực nước thực tế được đối chiếu với thước đo gắn trên thân cầu và số liệu theo dõi trước đó nhằm phát hiện những thay đổi bất thường.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy kết cấu mố, trụ cầu Quán Hàu vẫn ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu xói lở bất thường.

Đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến dòng chảy, mực nước và tình trạng công trình để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh nguy cơ mất an toàn.

Việc kiểm tra được thực hiện trong bối cảnh mưa lớn kéo dài có thể khiến mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, làm gia tăng nguy cơ xói lở lòng sông và ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu.

Phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông trao đổi với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Cục Đường bộ.

Cùng với đó đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông tại một số trạm thu phí, trạm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường; không dừng, đỗ, quay đầu hoặc đi ngược chiều trái quy định trên đường cao tốc.

Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi khởi hành, không lái xe khi mệt mỏi hoặc đã sử dụng rượu, bia.

Đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, lái xe cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động cập nhật thông tin thời tiết và tình trạng giao thông.

Không cố tình đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và nghiêm túc chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng.