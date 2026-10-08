Kiểm tra 72 tổ chức đảng và đảng viên, 4 trường hợp phải xử lý kỷ luật

Những con số được công bố tại Hội nghị cho thấy phần lớn các cuộc kiểm tra kết thúc với kết luận “thực hiện tốt”. Tuy nhiên, đáng chú ý là 5 đảng viên được xác định có hạn chế nhưng chưa đến mức kỷ luật và 8 đảng viên phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đây là những trường hợp cho thấy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trước khi trở thành vi phạm nghiêm trọng.

Những con số sau 9 tháng

Hội nghị do ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ông Phan Công Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; và bà Dương Thị Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đồng chủ trì. Dự Hội nghị có bà Hà Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 54 đảng viên. Kết quả, toàn bộ 18 tổ chức đảng đều được kết luận thực hiện tốt; trong 54 đảng viên được kiểm tra có 49 người thực hiện tốt, 5 trường hợp còn hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Song song, công tác giám sát chuyên đề được thực hiện với 26 tổ chức đảng và 42 đảng viên; cả 26 tổ chức đảng đều được kết luận thực hiện tốt, 40 đảng viên thực hiện tốt và 2 đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm.

Riêng với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1 tổ chức đảng có vi phạm phải thi hành kỷ luật, 2 tổ chức đảng kiểm điểm rút kinh nghiệm và 1 tổ chức đảng kiểm điểm xem xét trách nhiệm.

Trong 11 đảng viên được kiểm tra, có 3 trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, 8 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của 9 tháng qua là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Về công tác đơn thư, Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc tiếp nhận 5 đơn, gồm 4 đơn phản ánh, kiến nghị và 1 đơn tố cáo. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thụ lý giải quyết 1 đơn, chuyển 2 đơn không thuộc thẩm quyền; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang giải quyết 1 đơn.

Bà Hà Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với 5 tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời xây dựng, hoàn thiện nhiều quy định, chương trình, quy chế liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn thư.

Công tác thống kê cơ sở dữ liệu kiểm tra, giám sát hằng tháng và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị trên phần mềm của Ngành Kiểm tra Đảng luôn hoàn thành trước thời hạn, đúng quy định.

Những hạn chế được chỉ ra thẳng thắn

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung ương triển khai nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành nhiều văn bản, yêu cầu mới đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Qua thực tiễn, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp từng bước được nâng lên; công tác kiểm tra đi vào nề nếp, bài bản hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ông Phan Công Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Tuy vậy, ông Nguyễn Thái Học cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi có lúc chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra còn chưa đầy đủ, chưa đúng hoặc hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc có lúc chưa chặt chẽ.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Từ đó, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị trong 3 tháng cuối năm, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra để thực hiện đúng, trúng nhiệm vụ được giao.

“Ủy ban Kiểm tra các cấp cần bám sát tình hình tại cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy; chủ động phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc; đội ngũ cán bộ làm công tác này cần tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị”, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.