Kiểm tra 447 kho sầu riêng, chỉ 27 kho đúng quy định

Chiều 6/10, tại họp báo định kỳ tháng 10/2026, ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk đã thông tin về kết quả rà soát các kho, nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Kho sầu riêng tại địa bàn xã Ea Knếc.

Theo ông Đệ, sau khi có phản ánh của cơ quan báo chí, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh rà soát, kiểm tra các nội dung liên quan.

Đến thời điểm tổng hợp, có 55/102 xã, phường gửi báo cáo. Trong đó, 26 địa phương báo cáo có các công trình phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng, với tổng số 447 kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết được rà soát.

Cơ quan chức năng xác định 27 kho được xây dựng đúng quy định, trong khi 251 kho xây dựng chưa bảo đảm quy định. Ngoài ra, 199 kho chưa được địa phương kiểm tra, rà soát đầy đủ.

Đối với giấy phép xây dựng, có 114 kho đã được cấp phép. Trong đó, chỉ 14 kho xây dựng đúng giấy phép; 18 kho xây dựng vượt diện tích được cấp phép, còn 82 kho chưa được địa phương kiểm tra, rà soát về diện tích xây dựng.

Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk thông tin tại họp báo.

Ông Đệ cho biết thêm, 363 kho thuộc nhóm khu vực miễn giấy phép, chưa có giấy phép xây dựng hoặc địa phương chưa hoàn tất việc rà soát.

Qua thanh tra, kiểm tra, các địa phương đã xử lý vi phạm hành chính 83 trường hợp, với tổng số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát mới có một trường hợp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cũng xác định còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với các kho, nhà xưởng phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng.

Một số công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ở nông thôn hoặc sử dụng đồng thời đất ở và đất nông nghiệp nhưng chưa bảo đảm quy định về sử dụng đất.

Đáng chú ý, một số địa phương chưa rà soát, thống kê đầy đủ; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời, thường xuyên và triệt để. Nhiều trường hợp đã bị xử phạt nhưng chưa thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo ông Đệ, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại. Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã phân cấp quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng cho UBND cấp xã, phường.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Đắk Lắk sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra tại một số địa bàn để tiếp tục phối hợp Thanh tra tỉnh rà soát hiện trạng, đề xuất giải pháp xử lý, đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc để xảy ra tồn tại tại các kho sầu riêng.