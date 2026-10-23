Kiểm tra 4 căn biệt thự, phát hiện nhóm người Trung Quốc vi phạm pháp luật

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chiều 23/10 cho biết, vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ vai trò, hành vi của nhóm người nước ngoài vi phạm quy định về đăng ký tạm trú, cho vay lãi nặng hướng đến người dân Trung Quốc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi kiểm tra 4 căn biệt thự, tổ công tác phát hiện 9 trong số 18 người Trung Quốc không thực hiện việc khai báo tạm trú.

Trước đó vào đêm 20/10, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin từ người dân, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và một số đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra 3 căn biệt thự R8, R18, B17 nằm trong Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ocean Front Villa Nha Trang, 1 căn biệt thự UC9 đường 1A Khu đô thị An Viên thuộc địa bàn phường Nam Nha Trang và phường Nha Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, máy tính, điện thoại của nhóm người lưu trú trong 4 căn biệt thự đang hoạt động, hiển thị các cửa sổ trò chuyện có quảng cáo cho vay lãi nặng hướng đến người dân Trung Quốc.

Tại cuộc kiểm tra này, tổ công tác phát hiện 9 trong số 18 người Trung Quốc không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định pháp luật. Khi kiểm tra các thiết bị điện tử tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện nhiều máy tính, điện thoại của những người lưu trú trong 4 căn biệt thự nêu trên đang hoạt động, hiển thị các cửa sổ trò chuyện quảng cáo cho vay lãi nặng hướng đến người dân Trung Quốc.

Điều đáng nói là khi tổ công tác xét nghiệm nhanh nước tiểu nhóm người này, có 9 đối tượng cho kết quả dương tính với các loại ma túy. Tại căn biệt thự B17 trong Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ocean Front Villa Nha Trang và căn biệt thự UC9 đường 1A Khu đô thị An Viên có một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, trên bàn có nhiều chất tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy đang được trưng cầu giám định.

Ngoài dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và chất tinh thể màu trắng nghi vấn ma túy, tổ công tác còn tạm giữ một số tang vật có liên quan gồm 27 điện thoại di động, 7 máy tính, 85,6 triệu đồng tiền Việt, 890 Nhân dân tệ, 2.549 Ringgit Malaysia.