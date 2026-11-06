Kiểm tra 3 chiếc vali nghi vấn ở sân bay, hải quan sững sờ với thứ được giấu bên trong những chiếc tất

Theo Sky News, một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép với số lượng lớn vừa bị phát hiện tại sân bay ở Peru. Vụ việc được phát hiện sau khi sân bay nhận được tin báo nặc danh về một âm mưu buôn lậu bất thường. Lực lượng chức năng sau đó kiểm tra hành lý và phát hiện số lượng lớn nhện được cất giấu bên trong các túi tất.

Thông tin từ Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã quốc gia Peru (SERFOR) cho biết, số nhện trên nằm trong ba chiếc vali của hai công dân Đức và một công dân Ba Lan. Những người này đang chuẩn bị rời Peru để đến Đức.

Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Quốc gia Peru (SERFOR) công bố hình ảnh số nhện tarantula bị thu giữ tại Sân bay Quốc tế Jorge Chávez ở Lima, trước khi chúng bị buôn lậu sang Đức. Ảnh: AFP.

Theo hãng tin AFP, vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Jorge Chávez ở thủ đô Lima. Trong quá trình kiểm tra hải quan thông thường, các nhân viên phát hiện hành lý có dấu hiệu chuyển động bất thường. Khi mở vali, họ nhìn thấy những con nhện với kích thước khác nhau được giấu bên trong tất.

Cora Suarez, kỹ thuật viên kiểm soát động vật hoang dã thuộc SERFOR, cho biết số nhện bị phát hiện có nhiều giai đoạn phát triển, từ trứng, nhện non đến những cá thể trưởng thành. Mỗi chiếc vali chứa khoảng 15-22 chiếc tất, bên trong có các loài nhện tarantula khác nhau.

Đáng chú ý, số nhện này được cho là có giá trị lớn trên thị trường buôn bán động vật cảnh. Theo bà Suarez, mỗi con tarantula có thể được bán với giá khoảng 500 euro tại châu Âu. Nếu tính theo mức giá này, lô hàng có thể mang lại khoản tiền lên tới 1,5 triệu euro.

Nhà chức trách đã ngăn chặn vụ buôn lậu hơn 3.000 con nhện tarantula có nguồn gốc từ nhiều khu vực khác nhau của Peru. Ảnh: AFP.

Ba hành khách liên quan đã bị lực lượng cảnh sát chuyên trách về tội phạm môi trường tạm giữ. Theo SERFOR, những người này sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng liên quan đến hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng buôn bán động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp. Theo số liệu được AFP dẫn từ Interpol, hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép tạo ra nguồn lợi bất chính khoảng 20 tỷ USD mỗi năm trên toàn thế giới.