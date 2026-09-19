Kiểm tra 14 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy

Đoàn kiểm tra tại kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty khoáng sản và thương mại Thành Phát, phường Tân Giang.

Đoàn kiểm tra tại một số kho vật liệu nổ công nghiệp, nhà máy thủy điện, các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, khách sạn, siêu thị, nhà hàng tại phường Tân Giang, Thục Phán, Nùng Trí Cao và các xã: Thạch An, Hạnh Phúc, Nguyễn Huệ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về PCCC, CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; việc trang bị, duy trì hoạt động của phương tiện, thiết bị PCCC; điều kiện thoát nạn, an toàn điện, nguồn nhiệt; hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC, CNCH và chế độ báo cáo theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các cơ sở cơ bản chấp hành các quy định về PCCC, CNCH, duy trì các điều kiện an toàn và trang bị phương tiện PCCC theo yêu cầu. Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn còn một số hạn chế như: chưa khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy; trang bị phương tiện PCCC, dụng cụ CNCH chưa bảo đảm; hồ sơ quản lý chưa đầy đủ; thực hiện chế độ báo cáo chưa đúng thời hạn.

Đoàn kiểm tra đề nghị người đứng đầu các cơ sở cần chủ động tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn; thường xuyên bảo đảm các điều kiện về thoát nạn, an toàn điện, nguồn nhiệt, khu vực sản xuất, kinh doanh, kho chứa và các vị trí có nguy cơ cháy, nổ. Qua đó, chủ động phòng ngừa từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản.