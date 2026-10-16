Kiểm tra 130 cơ sở về bảo vệ môi trường theo chuyên đề trong năm 2026

Kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Vietnam+)

Thông tin từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết theo kế hoạch năm 2026, đơn vị này thực hiện kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường 279 cơ sở. Trong đó, kiểm tra theo chuyên đề đối với 209 cơ sở; kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao 70 cơ sở.

Đến nay, Cục Môi trường đã tổ chức kiểm tra đối với 30 cơ sở, ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 135 triệu đồng.

Đối với các cơ sở thuộc diện kiểm tra chuyên đề, Cục Môi trường cho biết qua rà soát, một số cơ sở trùng với đối tượng đã được thanh tra, kiểm tra hoặc đang bị cơ quan công an điều tra. Do đó, Cục Môi trường đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, điều chỉnh giảm 79 trong tổng số 209 cơ sở và thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở còn lại theo chuyên đề.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, Cục Môi trường sẽ tập trung triển khai kiểm tra đối với 130 cơ sở còn lại đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2026.

Cũng theo Cục Môi trường, trong 9 tháng qua (kể từ đầu năm 2026), đơn vị này đã tổ chức kiểm tra thực tế quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đối với 181 dự án, cơ sở tại một số địa phương trên cả nước (đã có văn bản thông báo kết quả vận hành thử nghiệm của bộ cho 91 cơ sở).

Qua kiểm tra cho thấy phần lớn các chủ dự án, cơ sở đã quan tâm đầu tư, vận hành công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường. Tuy vậy, thực tế vẫn còn một số trường hợp công trình xử lý vận hành chưa ổn định, thực hiện chưa đầy đủ một số nội dung của giấy phép môi trường.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, Cục Môi trường cho biết đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc, điểm nóng về môi trường và các vấn đề phát sinh được dư luận xã hội quan tâm./.