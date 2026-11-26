Tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain đã trở thành một phần tất yếu của nền tài chính hiện đại. Ảnh: ST

Cơ hội đổi mới song hành cùng rủi ro phức tạp

Blockchain với đặc tính phi tập trung, mốc thời gian không thể thay đổi và hợp đồng thông minh tự động hóa đang mang lại bước ngoặt cho ngành kế toán, kiểm toán. Việc ghi nhận giao dịch trực tiếp trên sổ cái phân tán thiết lập mô hình hạch toán ghi sổ ba bên giúp loại bỏ các thủ tục đối chiếu thủ công giữa các bên.

Việc ứng dụng blockchain nâng cao rõ rệt hiệu quả quy trình lập ngân sách, ghi nhận giao dịch và điều chỉnh kế toán. Các công ty kiểm toán lớn đã chứng minh tính ưu việt của công nghệ này khi PwC ghi nhận việc tích hợp hệ thống kiểm toán mạng lưới dựa trên blockchain giúp giảm đến 90% thời gian đối chiếu thủ công, rút ngắn chu kỳ kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp đa quốc gia từ 3 tháng xuống còn 6 tuần và giảm 40% chi phí nhân công. Hay Deloitte ghi nhận thời gian kiểm toán chứng thư tín dụng của ngân hàng được rút ngắn từ 14 ngày xuống chỉ còn 2 ngày.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này cũng mang lại những rủi ro và độ phức tạp chưa từng có đối với các kiểm toán viên. Theo Viện Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA), thách thức lớn nhất nằm ở khoảng trống kỹ năng chuyên môn khi đánh giá các hợp đồng thông minh và quản lý khóa riêng. Kiểm toán viên không chỉ đối mặt với rủi ro tích hợp giữa hạ tầng kế toán truyền thống với mạng lưới phi tập trung mà còn lo ngại về tính bảo mật dữ liệu tài chính nhạy cảm.

Đáng chú ý, blockchain chỉ đảm bảo tính không thể chỉnh sửa của dữ liệu khi đã lên chuỗi, nhưng không thể tự xác minh tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào. Nếu thông tin ban đầu bị sai lệch hoặc thao túng, dữ liệu lưu trữ trên blockchain vẫn bị sai lệch. Ngoài ra, các bất định về nghĩa vụ thuế, tính hợp pháp của bằng chứng blockchain và sự thiếu hụt quy trình kiểm soát nội bộ chuẩn hóa khiến nhiều kiểm toán viên còn e ngại khi nhận hợp đồng kiểm toán cho các doanh nghiệp sở hữu tài sản kỹ thuật số.

AICPA khuyến nghị, các doanh nghiệp ứng dụng blockchain nên ưu tiên xây dựng các mạng blockchain riêng tư hoặc phân quyền để vừa đảm bảo tính bảo mật vừa tuân thủ các chuẩn mực kiểm soát nội bộ và kiểm toán. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ kiểm toán viên tài chính, chuyên gia công nghệ và an ninh mạng khi thực hiện các cuộc kiểm toán tài sản số.

Đánh giá các yếu tố đặc thù và áp dụng chuẩn mực kiểm toán

Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế và cung cấp công cụ làm việc chuẩn hóa cho kiểm toán viên, tháng 8/2026, AICPA đã chính thức công bố bản cập nhật mới nhất cho thực hành kiểm toán tài sản kỹ thuật số. Cập nhật này bổ sung các hướng dẫn chuyên sâu hoàn toàn mới và điều chỉnh các quy định kiểm toán hiện hành để phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Theo đó, đối với các đơn vị phát hành tiền mã hóa ổn định (stablecoin) - tài sản kỹ thuật số chạy trên blockchain, được thiết kế để giữ giá trị ổn định bằng cách neo vào một tài sản tham chiếu như USD, EUR, vàng hoặc tài sản khác - AICPA hướng dẫn chi tiết về ghi nhận kế toán, gồm: Hướng dẫn yêu cầu đơn vị phát hành phải ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ nợ phát sinh từ các token đã phát hành ra thị trường dựa trên cam kết hoàn trả; thiết lập quy trình đánh giá tính sẵn có, quyền sở hữu và chất lượng của danh mục tài sản dự trữ bảo chứng.

Điều này đồng bộ với các quy định của Đạo luật GENIUS (Luật liên bang đầu tiên của Hoa Kỳ thiết lập khung pháp lý cho tiền ổn định neo theo USD) và OCC (cơ quan quản lý tài chính liên bang trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ), chuyển đổi từ các báo cáo thủ tục thỏa thuận trước không đưa ra ý kiến sang hình thức kiểm tra báo cáo dự trữ định kỳ hằng tháng với mức độ đảm bảo hợp lý.

Đối với doanh thu từ hoạt động khai thác, AICPA đưa ra chương hướng dẫn kiểm toán riêng biệt cho các giao dịch phức tạp liên quan đến bên tham gia khai thác và đơn vị lưu trữ trung tâm dữ liệu. Hướng dẫn cung cấp các thủ tục kiểm toán mẫu giúp kiểm toán viên phân biệt rõ bản chất kế toán và thời điểm ghi nhận doanh thu giữa phần dữ liệu và phí giao dịch.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cũng đồng bộ hóa với các chuẩn mực kiểm toán hiện hành, đặc biệt là chuẩn mực kiểm toán số 148 và 146 về quản lý chất lượng cuộc kiểm toán. Đồng thời, AICPA đã tinh chỉnh và hợp nhất toàn bộ nội dung hỏi - đáp về đánh giá sự tồn tại, quyền và nghĩa vụ của tài sản kỹ thuật số, giúp kiểm toán viên xác minh chính xác quyền kiểm soát khóa riêng và tính có thực của tài sản.

Song song với hướng dẫn kiểm toán, AICPA và Viện Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA) cũng xây dựng chuỗi chuyên đề đào tạo nhằm làm rõ việc áp dụng các chuẩn mực kế toán cho các nghiệp vụ tài sản số phức tạp. Theo đó, khi xác định giá trị hợp lý theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán viên cần đánh giá các yếu tố đặc thù của thị trường tiền mã hóa như tính thanh khoản và biến động giá. Trong các hợp đồng giao dịch tài sản số, kiểm toán viên phải soi chiếu kỹ lưỡng để phát hiện các công cụ phái sinh tiềm ẩn. Đối với hoạt động cho vay và vay tiền mã hóa, cần áp dụng mô hình giải ghi nhận tài sản đối với bên cho vay và ghi nhận chính xác nghĩa vụ nợ tương ứng đối với bên vay.

Để vượt qua các rào cản kỹ thuật và xây dựng niềm tin thị trường, các chuyên gia khuyến nghị: Các doanh nghiệp và nhóm kiểm toán viên nên ưu tiên áp dụng mạng blockchain liên minh hoặc blockchain phân quyền. Mô hình này cho phép kiểm toán viên tham gia với tư cách “chỉ đọc” nhằm truy xuất dữ liệu giao dịch nhanh chóng theo thời gian thực mà không làm ảnh hưởng đến tính độc lập hay rò rỉ dữ liệu tài chính nhạy cảm.

Về mặt nhân sự và tổ chức thực hiện, các nhóm kiểm toán viên cần thúc đẩy mô hình làm việc liên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm toán viên tài chính, chuyên gia công nghệ blockchain và chuyên gia an ninh mạng. Đồng thời, tăng cường đưa kiến thức về công nghệ sổ cái phân tán, phân tích dữ liệu và các hướng dẫn thực hành AICPA mới nhất vào chương trình đào tạo để đội ngũ kiểm toán viên làm chủ tài nguyên số.

Tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain không còn là xu hướng thử nghiệm mà đã trở thành một phần tất yếu của nền tài chính hiện đại. Việc cập nhật và áp dụng các hướng dẫn kiểm toán mới sẽ tạo ra hành lang chuyên môn vững chắc, giúp kiểm toán viên hóa giải các rủi ro kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán và duy trì sự tin cậy đối với báo cáo tài chính trong kỷ nguyên số./.