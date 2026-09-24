Kiểm toán Nhà nước yêu cầu rà soát hơn 21,7 tỷ đồng tiền tiếp khách của 3 công ty xổ số

Theo báo cáo kiểm toán, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang có mức chi lớn nhất với hơn 14 tỷ đồng trong 2 năm. Trong đó, năm 2024 chi hơn 7,6 tỷ đồng và năm 2025 hơn 6,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang trong 2 năm đã chi tiếp khách tổng cộng hơn 14 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Nhung/Dân trí

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chi hơn 5,1 tỷ đồng, gồm hơn 2,5 tỷ đồng năm 2024 và hơn 2,6 tỷ đồng năm 2025. Trong khi đó, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ chi hơn 2,6 tỷ đồng, gồm hơn 1,2 tỷ đồng năm 2024 và hơn 1,3 tỷ đồng năm 2025.

Qua kiểm tra chọn mẫu chứng từ thanh toán, Kiểm toán Nhà nước cho biết, một số chứng từ chưa thể hiện rõ lịch làm việc và đối tượng tiếp khách, chỉ ghi chung như tiếp khách đại lý khu vực hoặc đại lý tại các tỉnh.

Với cách thể hiện như trên, chưa đủ cơ sở chứng minh các khoản chi tiếp khách có phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định.

Báo cáo cũng chỉ ra quy chế chi tiêu nội bộ của các công ty còn có nội dung chưa quy định hoặc quy định chưa rõ về đối tượng, điều kiện, trường hợp được chi, mức chi và chứng từ thanh toán đối với khoản tiếp khách.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị 3 công ty xổ số tổ chức kiểm tra, rà soát các chứng từ chi tiếp đại lý trong giai đoạn 2024-2025. Trường hợp không xác định được đối tượng tiếp khách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khoản chi thực hiện không đúng quy định, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước đồng thời kiến nghị các doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy định cụ thể về thành phần, đối tượng tiếp khách, điều kiện, trường hợp được chi, mức chi và chứng từ thanh toán nhằm tăng cường quản lý các khoản chi.