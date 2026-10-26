Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Tối cao Iran tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam và Đoàn công tác Tòa Thẩm kế Tối cao Iran. Ảnh: Như Ý

Sáng 26/10, tại trụ sở KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp Đoàn công tác Tòa Thẩm kế Tối cao Iran (SAC) do Phó Chủ tịch SAC Mehdi Kiaei làm Trưởng đoàn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Akbar Ghasemi Ali Abadi cùng tham dự buổi tiếp.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”, do KTNN Việt Nam tổ chức ngày 27/10/2026. Hai bên trao đổi định hướng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh hoạt động kiểm toán công đứng trước yêu cầu đổi mới ngày càng cao.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị hai cơ quan tăng cường quan hệ hợp tác, tiến tới ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Như Ý

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩanhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Iran là nền tảng thuận lợi để hai cơ quan kiểm toán tối cao mở rộng hợp tác. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cao trong giai đoạn mới, KTNN cần tiếp tục đổi mới để thích ứng với môi trường quản lý và những yêu cầu mới đối với hoạt động kiểm toán.

Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, KTNN Việt Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện Luật KTNN; xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn năm 2045; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đổi mới hoạt động kiểm toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế và nâng cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Ý

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị hai cơ quan tăng cường quan hệ hợp tác, tiến tới ký kết biên bản hợp tác với các lĩnh vực cụ thể, tạo khuôn khổ cho hoạt động phối hợp lâu dài. Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh yêu cầu đào tạo, nâng cao trình độ kiểm toán viên trong bối cảnh chuyển đổi nhanh sang môi trường số.

Hai bên cần đẩy mạnh trao đổi chuyên môn, tổ chức các chương trình đào tạo trực tiếp và trực tuyến, trong đó có thể khai thác nền tảng U-INTOSAI để mở rộng cơ hội học tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm - Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề xuất.

Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi và Phó Chủ tịch SAC Mehdi Kiaei (bên trái) nhất trí với các đề xuất tăng cường hợp tác với KTNN Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Cảm ơn sự đón tiếp của KTNN Việt Nam, Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, giáo dục và y tế.

Giới thiệu về SAC, Phó Chủ tịch Mehdi Kiaei cho biết cơ quan này được thành lập năm 1906, hoạt động theo mô hình kiểm toán tư pháp và trực thuộc Quốc hội Iran. SAC có khoảng 4.300 nhân sự, với hệ thống 31 tòa thẩm kế cấp tỉnh. Cơ quan đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kiểm toán hoạt động và thực hiện các báo cáo kiểm toán chuyên đề cấp quốc gia trong những lĩnh vực như dầu khí, ngân hàng, thuế và môi trường.

Phó Chủ tịch SAC bày tỏ coi trọng quan hệ hợp tác với KTNN Việt Nam, nhất trí với các đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam. SAC sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực; đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ KTNN Việt Nam tại các diễn đàn của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI).

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Akbar Ghasemi Ali Abadi và Chủ tịch SAC Mehdi Kiaeitrao quà lưu niệm. Ảnh: Như Ý

Thay mặt Chủ tịch SAC, ông Mehdi Kiaei trân trọng mời Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác KTNN Việt Nam sang Iran thăm, làm việc và tiến tới ký kết hợp tác. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sắp xếp thời gian phù hợp.

Cuộc gặp mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa KTNN Việt Nam và SAC theo hướng thiết thực hơn, tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong kiểm toán, góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong bối cảnh mới.