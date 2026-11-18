Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener. Ảnh: M. Thúy

Tham dự buổi tiếp, về phía KTNN Việt Nam có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng; Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ có Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik; Bí thư thứ ba Hasan Basri Barit.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Metin Yener và Đoàn công tác TCA, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của lãnh đạo cấp cao TCA tới Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố nền tảng, mở rộng triển vọng hợp tác giữa hai cơ quan, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm và những đóng góp của TCA đối với cộng đồng các cơ quan Kiểm toán tối cao; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp tích cực của TCA với KTNN Việt Nam trong các hoạt động thuộc khuôn khổ Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và hợp tác song phương.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, với lịch sử 164 năm hình thành và phát triển, TCA là một trong những cơ quan kiểm toán công có truyền thống lâu đời, giàu kinh nghiệm và có nhiều đóng góp cho cộng đồng INTOSAI. Những nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi để KTNN Việt Nam và TCA đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng hợp tác song phương.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: M. Thúy

Thông tin về quá trình phát triển của KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sau 32 năm thành lập và phát triển, KTNN không ngừng nỗ lực đổi mới, từng bước tiếp cận thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Hoạt động kiểm toán ngày càng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; tăng cường tính liêm chính, công khai, minh bạch trong quản trị quốc gia và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hằng năm, KTNN Việt Nam thực hiện khoảng 200 cuộc kiểm toán, phát hiện nhiều sai phạm, bất cập trong quản lý tài chính công, ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2021-2026, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 15 tỷ USD; tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đạt khoảng 92%.

Trong bối cảnh mới, KTNN Việt Nam đang tập trung triển khai hai nhiệm vụ chiến lược nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hoạt động. Trọng tâm thứ nhất là nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước, hướng tới củng cố tính độc lập, khách quan, công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán; hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN và tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các phương thức kiểm toán hiện đại, như kiểm toán dựa trên dữ liệu, kiểm toán từ xa và kiểm toán trên môi trường số.

Trọng tâm thứ hai là xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng đổi mới toàn diện, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của Ngành trong dài hạn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: M. Thúy

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng này, KTNN Việt Nam luôn coi trọng việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở thế mạnh và kinh nghiệm của TCA, Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng các lĩnh vực kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán mua sắm công. Hai cơ quan cũng cần đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ chuyên môn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên và nghiên cứu các lĩnh vực kiểm toán mới.

Đặc biệt, trước xu hướng chuyển dịch từ phát hiện sai phạm sang tăng cường phòng ngừa, cảnh báo sớm rủi ro và vi phạm, Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn TCA chia sẻ kinh nghiệm về quản lý rủi ro và kiểm toán số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN Việt Nam.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tặng quà lưu niệm Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener . Ảnh: M. Thúy

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo KTNN Việt Nam, Chủ tịch TCA Metin Yener đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của KTNN Việt Nam trong cộng đồng các cơ quan Kiểm toán tối cao. Khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác với KTNN Việt Nam, Chủ tịch TCA nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai cơ quan trong bối cảnh kiểm toán công đang đứng trước yêu cầu đổi mới, thích ứng với chuyển đổi số và những thách thức mới trong quản trị quốc gia.

Chủ tịch TCA bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động kiểm toán, phương pháp kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển năng lực kiểm toán viên; tăng cường trao đổi chuyên gia, tổ chức các hoạt động đào tạo và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. TCA sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, qua đó đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener tặng quà lưu niệm Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: M. Thúy

Hai bên bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống 48 năm giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng sự tin cậy và phối hợp tích cực trong khuôn khổ ASOSAI, INTOSAI, chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực mới, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai cơ quan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và TCA. Sau buổi tiếp, hai bên tổ chức hội thảo chuyên môn về ứng dụng công nghệ số trong kiểm toán và mô hình tổ chức của các cơ quan Kiểm toán tối cao./.