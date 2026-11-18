Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa KTNN nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thẩm kế nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Hai cơ quan đồng thời tổ chức Hội nghị chuyên môn về ứng dụng công nghệ số trong kiểm toán và mô hình thể chế của các cơ quan kiểm toán tối cao.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và TCA. Ảnh: KTNN

Đây là chuyến thăm cấp lãnh đạo đầu tiên của TCA tới Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kiểm toán công.

Bản ghi nhớ được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và pháp luật của mỗi nước. Văn kiện hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán công giữa hai cơ quan.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tập trung hợp tác trong các lĩnh vực: chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức, khuôn khổ pháp lý, phương pháp, kỹ năng, kỹ thuật và chuẩn mực kiểm toán; đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn cho kiểm toán viên, nhất là về phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm toán từ xa và kiểm toán số.

Hai bên cũng thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về phân tích dữ liệu lớn, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới trong kiểm toán công; phối hợp trong khuôn khổ các tổ chức kiểm toán khu vực và quốc tế, đồng thời mở rộng sang những lĩnh vực khác trên cơ sở thống nhất.

Việc ký Bản ghi nhớ là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: KTTN

Để triển khai các nội dung hợp tác, hai cơ quan sẽ tổ chức trao đổi đoàn cấp cao, các chuyến nghiên cứu, khảo sát; chia sẻ thông tin, tài liệu và dữ liệu chuyên môn liên quan đến phương pháp, kỹ thuật kiểm toán và kết quả kiểm toán đã được công bố. Các hình thức hợp tác khác gồm mời đại diện tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình thực tập chuyên môn; tổ chức nghiên cứu, đào tạo, hội nghị, hội thảo và cử, tiếp nhận chuyên gia, kiểm toán viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát triển năng lực chuyên môn.

Bản ghi nhớ đồng thời quy định nguyên tắc bảo mật thông tin, tài liệu được trao đổi; trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo đảm các điều kiện tổ chức hoạt động hợp tác và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan. Theo đó, mỗi bên tự chi trả các chi phí cho cá nhân, đoàn đại biểu do mình cử tham gia, trừ khi có thỏa thuận khác.

Việc ký Bản ghi nhớ tạo khuôn khổ hợp tác chính thức, lâu dài giữa KTNN Việt Nam và TCA, góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực kiểm toán viên, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng phối hợp tại các diễn đàn kiểm toán khu vực, quốc tế.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác TCA, việc ký Bản ghi nhớ hợp tác và tổ chức Hội nghị chuyên môn đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao. Những kết quả đạt được tạo cơ sở để KTNN Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức hoạt động và ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.