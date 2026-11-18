Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ ký Bản ghi nhớ hợp tác
Ngày 18-11, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener và Đoàn công tác. Hai bên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán, chuyển đổi số và ký Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra triển vọng tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan trong thời gian tới.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam-va-toa-tham-ke-tho-nhi-ky-ky-ban-ghi-nho-hop-tac-64873