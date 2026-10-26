Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán Nepal thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp xã giao ông Padam Raj Poudel - Phó Tổng Kiểm toán Nepal. Ảnh: NHƯ Ý

Phía Nepal luôn trân trọng và đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa hai bên

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn Phó Tổng Kiểm toán Nepal đã nhận lời mời tham dự Hội thảo. Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa đối với KTNN Việt Nam cũng như các SAI khu vực để cùng nhau chia sẻ những cách thức và trao đổi những kinh nghiệm trong đổi mới và hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật, cũng như đổi mới các hoạt động nghiệp vụ kiểm toán, cùng nhau ứng phó với những thách thức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của KTNN Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán Nepal Padam Raj Poudel bày tỏ vinh dự khi được tham gia Hội thảo quốc tế và cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để hai cơ quan tiếp tục thắt chặt hợp tác. Phía Nepal luôn trân trọng và đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Đại diện OAGN nhấn mạnh, Việt Nam đã hỗ trợ và mang lại nhiều giá trị thiết thực trong công tác kiểm toán, giúp đoàn học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm và chia sẻ hữu ích. Thông qua đó, hai bên đã khơi nguồn nhiều ý tưởng mới trong hoạt động kiểm toán, minh chứng cho một mối quan hệ hợp tác hiệu quả.

Giới thiệu về tổ chức, Phó Tổng Kiểm toán Padam Raj Poudel cho biết, OAGN được thành lập theo Hiến pháp và đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động. Từ một Văn phòng ban đầu, đến nay, OAGN đã phát triển lên 8 văn phòng, thực hiện kiểm toán tại cả cấp tỉnh và địa phương. Đồng thời, OAGN đã xây dựng nhiều bộ tài liệu, sổ tay, hướng dẫn và quy trình nghiệp vụ, trong đó có sự đóng góp lớn từ việc tiếp thu kinh nghiệm và ý tưởng của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NHƯ Ý

Đánh giá chuyển đổi số là lĩnh vực quan trọng, Phó Tổng Kiểm toán Nepal mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam để ứng dụng AI và công nghệ số vào công tác kiểm toán. Khẳng định việc hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với KTNN Việt Nam sẽ mang lại lợi ích rất lớn, phía OAGN kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác chung trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Nepal rất quan tâm đến lĩnh vực kiểm toán cơ sở hạ tầng. Hai bên có thể hợp tác xây dựng hướng dẫn, thực hiện kiểm toán chung, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thông qua các diễn đàn song phương, đa phương, rà soát đồng đẳng hoặc hỗ trợ lẫn nhau.

Phó Tổng Kiểm toán Nepal mong muốn KTNN Việt Nam đề xuất thêm các lĩnh vực hợp tác, đồng thời bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu Việt Nam và mong sớm đón Đoàn Việt Nam sang Nepal để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan. Phía Nepal đánh giá chuyến giao lưu, chia sẻ của Đoàn kiểm toán Việt Nam năm 2018 là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên; đồng thời mong muốn KTNN Việt Nam sẽ thực hiện chuyến thăm đến Nepal.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. Ảnh: NHƯ Ý

Sự hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm toán tối cao ngày càng được tăng cường

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của Ngài Phó Tổng Kiểm toán Nepal Padam Raj Poudel; đồng thời gửi lời thăm hỏi trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới Ngài Tổng Kiểm toán Nepal; hy vọng sẽ sớm có dịp được đón tiếp và làm việc với Ngài.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nepal không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trên nền tảng vững chắc đó, sự hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm toán tối cao cũng ngày càng được tăng cường, cả trong khuôn khổ hợp tác song phương lẫn tại các diễn đàn đa phương như ASOSAI và INTOSAI.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới những thành tựu mà OAGN đã đạt được trong suốt chặng đường gần 70 năm qua. Gần 70 năm xây dựng và phát triển, OAGN đã gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm quý báu mà KTNN Việt Nam cần học hỏi. Hai cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm toán; đặc biệt là các mô hình hiệu quả, cách làm hay và sáng tạo trong một thế giới đầy biến động về kinh tế cũng như công nghệ.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, hiện nay, hai cơ quan đều đứng trước những thách thức rất lớn, đòi hỏi phải nỗ lực tích cực hơn nữa trong việc đổi mới toàn diện về thể chế, chính sách, hoạt động nghiệp vụ cho đến công tác quản trị. Đặc biệt, những thách thức đi kèm cơ hội từ quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đòi hỏi hai bên phải bắt đầu ngay từ vạch xuất phát. Đây là điểm rất quan trọng để hai cơ quan tăng cường học hỏi lẫn nhau trong chuyển đổi số, ứng dụng AI và phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước hoàn toàn nhất trí với các lĩnh vực hợp tác mà Ngài Phó Tổng Kiểm toán Nepal đã nêu nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Trước hết, đối với lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong kiểm toán, hiện nay đây là vấn đề KTNN Việt Nam đang rất quan tâm và đẩy mạnh. KTNN Việt Nam quyết tâm đến năm 2030 sẽ chuyển đổi sang mô hình kiểm toán dựa trên cơ sở dữ liệu và môi trường số.

Việc đẩy mạnh kiểm toán trên môi trường số sẽ giúp hai cơ quan có cơ hội nâng cao hiệu suất, hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động kiểm toán nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản và tài chính công, góp phần xây dựng nền quản trị công quốc gia liêm chính, công khai, minh bạch. Đây là những mục tiêu cao nhất mà cả hai cơ quan kiểm toán đều hướng tới.

Phó Tổng Kiểm toán Nepal Padam Raj Poudel phát biểu. Ảnh: NHƯ Ý

Thời gian qua, KTNN Việt Nam đang chuyển đổi rất mạnh mẽ từ kiểm toán tài chính sang kiểm toán tuân thủ, đồng thời đẩy mạnh kiểm toán hoạt động để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản và tài chính công, cũng như đánh giá tác động và hiệu quả của các chính sách vĩ mô, chương trình, kế hoạch và chiến lược phát triển đất nước.

Ví dụ trong lĩnh vực kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin mà Ngài Phó Tổng Kiểm toán Nepal vừa nêu, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng hai cơ quan hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường, kiểm toán tài nguyên khoáng sản.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, hoạt động của KTNN Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lấp khoảng trống pháp lý và khắc phục bất cập về cơ chế, chính sách gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm, nguồn lực công đổ vào là rất lớn. KTNN đóng vai trò then chốt bảo đảm việc huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực công đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch.

Thời gian qua, KTNN đã hoàn thiện hệ thống chuẩn mực theo quốc tế (ISSAI), bảo đảm tính độc lập, khách quan. Đứng trước các thách thức mới, KTNN Việt Nam quyết định chủ trì Hội thảo quốc tế “Các cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, thể chế và đổi mới sáng tạo” để chia sẻ kinh nghiệm cải cách toàn diện. Theo kế hoạch, đầu năm 2027, KTNN sẽ ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045; và đến năm 2028 sẽ trình Quốc hội thông qua Luật KTNN (sửa đổi) nhằm mở rộng không gian thể chế, phạm vi kiểm toán và quyền lực đối với toàn bộ các đối tượng quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Mỗi năm, KTNN Việt Nam thực hiện khoảng 200 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính từ 1,5-2 tỷ USD, với tỷ lệ thực hiện kiến nghị đạt khoảng 92%. KTNN kiên quyết chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu hình sự, đồng thời công khai minh bạch danh tính các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: NHƯ Ý

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới, phát triển năng lực kiểm toán

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị hai cơ quan tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ ASOSAI, INTOSAI; đồng thời tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới, phát triển năng lực kiểm toán.

Hai bên cần chú trọng các lĩnh vực mới như kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường, kiểm toán thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; kiểm toán các dự án hạ tầng trọng điểm như điện hạt nhân, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay; kiểm toán quản lý, thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành.

Hai bên tặng quà kỷ niệm. Ảnh: NHƯ Ý

Đây là những lĩnh vực mới, đòi hỏi kiểm toán viên không chỉ có chuyên môn sâu về kiểm toán, kế toán, tài chính và đầu tư xây dựng mà còn phải có năng lực phân tích chính sách vĩ mô, phục vụ tư vấn, kiến nghị cho Chính phủ và Quốc hội.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh hai cơ quan cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm toán viên, đặc biệt về công nghệ thông tin, phát triển đội ngũ “kiểm toán viên số” đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang phương thức kiểm toán dựa trên dữ liệu số.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ mong muốn sớm thăm OAGN và gặp gỡ, trao đổi với Tổng Kiểm toán Nepal; đồng thời kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nepal./.