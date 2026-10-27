Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp Đoàn công tác của Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ.

Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng; Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Lê Tùng Lâm; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Shri K. Sanjay Murthy cùng Đoàn công tác sang tham dự Hội thảo quốc tế; đồng thời khẳng định chuyến thăm, làm việc có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ (C&AG).

Đánh giá cao những nội dung được ông Shri K. Sanjay Murthy chia sẻ tại Hội thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng các vấn đề này có nhiều điểm tương đồng với định hướng đổi mới, phát triển của KTNN Việt Nam trong thời gian tới. KTNN Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của C&AG nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các thông lệ, chuẩn mực của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và tham khảo những kinh nghiệm tốt của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong khu vực châu Á.

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Shri K. Sanjay Murthy đánh giá cao việc KTNN Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai cơ quan vào tháng 5/2026, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị C&AG tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thông qua trao đổi đoàn cấp cao, đoàn kỹ thuật, chia sẻ tài liệu, tổ chức hội thảo và đào tạo chuyên môn. Trong đó, các lĩnh vực cần ưu tiên gồm kiểm toán công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và khai thác dữ liệu lớn, kiểm toán môi trường.

Chia sẻ về những đổi mới trong hoạt động, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết KTNN Việt Nam đã nỗ lực tái cơ cấu tổ chức bộ máy, đổi mới phương pháp nghiệp vụ theo hướng chú trọng phân tích, đánh giá rủi ro và tăng cường ứng dụng công nghệ. Các công cụ như trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn đang mở ra những hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, hằng năm, KTNN triển khai hơn 200 đoàn kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính từ 1,5-2 tỷ USD, với tỷ lệ thực hiện kiến nghị đạt khoảng 92%. Cùng với việc kiến nghị xử lý tài chính, KTNN còn đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Trong thời gian tới, KTNN Việt Nam tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, nghiên cứu xây dựng Chiến lược đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật KTNN và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán. Đây cũng là những lĩnh vực KTNN Việt Nam mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ C&AG, nhất là về kiểm toán công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác dữ liệu phục vụ kiểm toán.

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Shri K. Sanjay Murthy cảm ơn Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời đánh giá cao việc KTNN Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế. Theo ông, Hội thảo tạo cơ hội để các SAI trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và thảo luận những vấn đề đặt ra đối với hoạt động kiểm toán công trong bối cảnh mới.

Ông Shri K. Sanjay Murthy nhấn mạnh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác dữ liệu đang tạo ra nhiều cơ hội nâng cao chất lượng kiểm toán. Đây cũng là những lĩnh vực hai cơ quan có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm, bên cạnh kiểm toán môi trường và kiểm toán các chương trình, dự án quy mô lớn.

Đồng tình với các đề xuất hợp tác của KTNN Việt Nam, ông Shri K. Sanjay Murthy khẳng định C&AG sẵn sàng thúc đẩy hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi chuyên gia, tài liệu và kinh nghiệm thực tiễn. Ông cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục được củng cố theo chiều sâu, hướng tới các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh hợp tác song phương, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề xuất C&AG, trên cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027, thúc đẩy các diễn đàn cấp cao để các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu, trao đổi phương pháp nghiệp vụ và thảo luận những vấn đề mới của kiểm toán công.

Đánh giá cao đề xuất này, ông Shri K. Sanjay Murthy khẳng định ASOSAI sẽ khuyến khích các SAI thành viên tổ chức những diễn đàn về các chủ đề được cộng đồng kiểm toán công châu Á quan tâm trong thời gian tới.

Việc tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đồng thời phát huy cơ chế trao đổi trong khuôn khổ ASOSAI, được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để KTNN Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn và thích ứng với yêu cầu đổi mới hoạt động kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số./.