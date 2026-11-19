Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và TCA. Ảnh: M.THÚY

Củng cố nền tảng hợp tác song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 18/11, Chủ tịch TCA Metin Yener cùng Đoàn công tác đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp tại Nhà Quốc hội. Cuộc tiếp thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Quốc hội đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa KTNN Việt Nam và TCA.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Việc hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác trong chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở mở rộng quan hệ theo hướng sâu sắc và thực chất hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, sau chuyến thăm và làm việc của Đoàn TCA, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển gắn bó, chặt chẽ và thiết thực hơn, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn, qua đó đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong ngày 18/11, tại trụ sở KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp và làm việc với Chủ tịch TCA cùng Đoàn công tác. Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của lãnh đạo cấp cao TCA tới Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy, mở rộng nội dung và nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp tích cực của TCA trong các hoạt động hợp tác song phương và đa phương; đồng thời cho biết, sau 32 năm xây dựng và phát triển, KTNN Việt Nam không ngừng đổi mới, từng bước tiếp cận thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Hằng năm, KTNN Việt Nam thực hiện khoảng 200 cuộc kiểm toán; giai đoạn 2021-2026, đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 15 tỷ USD, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đạt khoảng 92%. Hoạt động kiểm toán ngày càng góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị của KTNN cùng Chủ tịch TCA Metin Yener và Đoàn công tác. Ảnh: M.THÚY

Chia sẻ kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới kiểm toán công

Trong bối cảnh môi trường quản trị thay đổi nhanh chóng và công nghệ phát triển mạnh mẽ, kiểm toán công đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện về tư duy, phương pháp và năng lực thực hiện, chuyển từ trọng tâm phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý tài chính sang chủ động nhận diện rủi ro, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách. Đây cũng là định hướng KTNN Việt Nam đang tập trung triển khai thông qua 2 nhiệm vụ chiến lược: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật KTNN và xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm củng cố tính độc lập, khách quan, công khai, minh bạch; hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN và tạo nền tảng pháp lý cho các phương thức kiểm toán hiện đại như kiểm toán dựa trên dữ liệu, kiểm toán từ xa và kiểm toán trên môi trường số.

Trong quá trình này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa mong muốn TCA chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, tổ chức hoạt động kiểm toán, quản lý rủi ro và các lĩnh vực chuyên môn như kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán mua sắm công. Hai cơ quan cũng cần đẩy mạnh trao đổi chuyên gia, đào tạo kiểm toán viên và nghiên cứu các lĩnh vực kiểm toán mới.

Chia sẻ về mô hình hoạt động, Chủ tịch TCA Metin Yener cho biết, cơ quan này thực hiện đồng thời 2 chức năng kiểm toán và tư pháp. Hoạt động kiểm toán bao gồm kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, nhằm xem xét tính chính xác của báo cáo tài chính, tính hợp pháp và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực công. Thông qua chức năng tư pháp, TCA xem xét, xác định trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật gây thất thoát ngân sách nhà nước được phát hiện trong quá trình kiểm toán. Kết quả kiểm toán được tổng hợp, báo cáo Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và công khai theo quy định.

Theo Chủ tịch TCA, dù có khác biệt về mô hình tổ chức và chức năng, hai cơ quan có nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Đây là nền tảng thuận lợi để tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phương pháp, kỹ thuật kiểm toán, phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới và phát triển đội ngũ kiểm toán viên.

Đưa cam kết hợp tác thành động lực đổi mới

Việc Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener ký Bản ghi nhớ hợp tác đã xác lập khuôn khổ chính thức cho quan hệ giữa hai cơ quan, mở ra cơ hội kết nối sâu hơn về chuyên môn, phương pháp và kinh nghiệm kiểm toán. Trên nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp với các nguyên tắc của INTOSAI và pháp luật mỗi nước, Bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Biên bản hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức, khuôn khổ pháp lý, phương pháp và chuẩn mực kiểm toán; đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên; chia sẻ kinh nghiệm về dữ liệu lớn, chuyển đổi số, kiểm toán từ xa và ứng dụng công nghệ mới. Hai bên cũng thúc đẩy trao đổi chuyên gia, đoàn nghiên cứu, khảo sát, chia sẻ tài liệu chuyên môn và tổ chức hội nghị, hội thảo; đồng thời đặt ra các nguyên tắc về bảo mật thông tin và trách nhiệm triển khai.

Ngay sau lễ ký kết, hội nghị chuyên môn về ứng dụng công nghệ số trong kiểm toán và mô hình tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao đã cụ thể hóa bước đầu tinh thần hợp tác. Những trao đổi về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ mở thêm góc nhìn thực tiễn cho quá trình đổi mới của mỗi cơ quan.

Hiệu quả hợp tác không thể chỉ đo bằng số lượng văn kiện được ký kết, đoàn công tác được trao đổi hay hội nghị được tổ chức, mà phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến trong thực tiễn. Với KTNN Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế chỉ thực sự có giá trị khi được chọn lọc, vận dụng phù hợp để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực kiểm toán viên, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng từng cuộc kiểm toán.

Do vậy, thước đo quan trọng của quan hệ hợp tác KTNN Việt Nam - TCA trong thời gian tới không chỉ là mức độ mở rộng giao lưu, mà còn ở khả năng chuyển hóa cam kết thành năng lực và kết quả cụ thể: Kinh nghiệm được chia sẻ trở thành phương pháp được đổi mới; tri thức chuyên môn được chuyển hóa thành chất lượng kiểm toán; hợp tác giữa hai cơ quan tạo ra giá trị gia tăng trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Qua đó, quan hệ song phương góp phần thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn lực công./.