Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác giải quyết các thách thức chung

“Không đổi mới sáng tạo là tự đặt mình vào vị thế tụt hậu”

Phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” sáng 27/10, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn cấp cao để lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao, các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi tri thức, chia sẻ những khó khăn, thách thức, biện pháp ứng phó, thích ứng với thay đổi; kinh nghiệm, thông lệ tốt trong đổi mới thể chế, pháp lý, chính sách, tổ chức bộ máy, kiểm soát rủi ro, quản trị chất lượng kiểm toán và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn cùng những biến động nhanh chóng của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ và quản trị quốc gia đang làm thay đổi bối cảnh hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao. Trong khi đó, quy mô ngân sách, chi tiêu Chính phủ, nợ công gia tăng, đi kèm rủi ro tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các yếu tố gây bất ổn kinh tế vĩ mô, đe dọa sự an toàn, lành mạnh của nền tài chính.

Trước tình hình đó, sứ mệnh, phương thức hoạt động, cách thức quản trị và tổ chức hoạt động kiểm toán cần được điều chỉnh để thích ứng linh hoạt, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân; củng cố địa vị pháp lý, vị thế độc lập của các cơ quan kiểm toán tối cao; góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, liêm chính của hệ thống quản trị công, bảo đảm kỷ cương, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Nhấn mạnh chủ đề hội thảo là “Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng, đây là những vấn đề then chốt, được các cơ quan kiểm toán quan tâm hiện nay. Tầm nhìn dẫn dắt phát triển; thể chế tạo nền tảng vững chắc, tạo đột phá phát triển và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đổi mới là nguồn lực, động lực phát triển.

“Không đổi mới sáng tạo là tự đặt mình vào vị thế tụt hậu và thất bại trong một thế giới biến đổi nhanh chóng”, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, thời gian gần đây, các cơ quan kiểm toán tối cao không ngừng đổi mới thể chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI; triển khai các mô hình kiểm toán dựa trên ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn; thực hiện giám sát thường xuyên, đánh giá, phân tích rủi ro, kiểm toán từ xa và kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động.

Các hoạt động này nhấn mạnh việc đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực công và thực hiện các chương trình, chính sách phát triển quốc gia, nhằm gia tăng giá trị kiểm toán trong quản trị, điều hành và giám sát chính sách vĩ mô.

Bên cạnh đó, các cơ quan kiểm toán cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận báo cáo kiểm toán, tăng cường truyền thông và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, dù thế giới có nhiều biến động và điều kiện của mỗi quốc gia không giống nhau, các cơ quan kiểm toán tối cao vẫn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy tính hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trách nhiệm giải trình, kỷ cương, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh của nền quản trị công, tài chính công và ngân sách nhà nước.

Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035

Đối với Việt Nam, qua 32 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước đã không ngừng đổi mới, hội nhập quốc tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Kiểm toán Nhà nước là cơ quan hiến định do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Để thích ứng với tình hình mới và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Kiểm toán Nhà nước đang tích cực đổi mới toàn diện về thể chế, chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy và hoạt động. Trọng tâm là xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng, hội thảo là cơ hội để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan kiểm toán tối cao.

Toàn cảnh hội thảo

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tin tưởng hội thảo sẽ có những tham luận, ý kiến chia sẻ có giá trị từ lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đồng thời giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà hoạch định chính sách và công chúng trong nước hiểu rõ hơn về bản chất, mục tiêu, phương thức và những điều kiện bảo đảm hoạt động hiệu quả của các cơ quan kiểm toán tối cao nói chung và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nói riêng.

“Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khẳng định cam kết sẽ là thành viên INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI luôn tích cực, chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng các cơ quan kiểm toán tối cao trong giải quyết các thách thức chung, xây dựng cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao hiệu quả, uy tín, liêm chính, chuyên nghiệp, chuẩn mực, tiến bộ, vững mạnh vì một thế giới hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng và phát triển bền vững”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu.