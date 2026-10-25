Kiểm toán nhà nước Việt Nam sẵn sàng cho Hội thảo quốc tế

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung kiểm tra kỹ lưỡng các phòng họp phục vụ đón tiếp đại biểu, làm việc song phương tại NCC. Ảnh: M. Thúy

Buổi tổng duyệt được triển khai theo kịch bản tổng thể, mô phỏng các hoạt động trong ngày chính thức, từ đón tiếp đại biểu, điều hành chương trình, tổ chức các phiên làm việc đến bố trí đội hình chụp ảnh và các hoạt động bên lề. Qua đó, Ban Tổ chức kiểm tra tính đồng bộ giữa các khâu, đánh giá khả năng phối hợp của các bộ phận và kịp thời điều chỉnh những nội dung cần hoàn thiện.

Công tác đón tiếp khách mời được tổ chức bám sát kịch bản chương trình. Ảnh: M. Thúy

Trực tiếp theo dõi quá trình tổng duyệt, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tập trung rà soát sự thống nhất giữa kịch bản chương trình và phương án tổ chức thực tế, nhất là về thời gian, trình tự và sự kết nối giữa các hoạt động. Việc vận hành thử toàn bộ quy trình giúp Ban Tổ chức đánh giá toàn diện mức độ sẵn sàng, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng kế hoạch.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung kiểm tra Hội trường - nơi tổ chức Hội thảo. Ảnh: M. Thúy

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo đối với ngành Kiểm toán nhà nước trong năm 2026, Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu công tác tổ chức phải được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động và hình ảnh của KTNN Việt Nam.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị coi buổi tổng duyệt là lần vận hành thực tế trước sự kiện chính thức; nghiêm túc thực hiện những nội dung đã thống nhất, kịp thời điều chỉnh các chi tiết chưa phù hợp, bảo đảm từng hoạt động diễn ra đúng kịch bản và kế hoạch. Công tác chuẩn bị cần tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu tập trung trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tập trung rà soát sự thống nhất giữa kịch bản chương trình và phương án tổ chức thực tế. Ảnh: M. Thúy

Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” diễn ra ngày 27/10/2026 tại Hà Nội, tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, khuôn khổ thể chế và đổi mới hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao. Đây cũng là dịp để KTNN Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu những cách tiếp cận phù hợp, góp phần định hướng phát triển Ngành trong giai đoạn tới.

Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 27/10/2026. Ảnh: M. Thúy

Với việc rà soát toàn diện kịch bản và kiểm tra thực tế các phương án tổ chức, KTNN Việt Nam đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới tổ chức Hội thảo trang trọng, chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả./.