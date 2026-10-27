Kiểm toán nhà nước Việt Nam chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành trong giải quyết thách thức chung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh thông điệp này khi phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” do Kiểm toán nhà nước tổ chức sáng 27/10, tại Hà Nội.

Hoạt động kiểm toán cần điều chỉnh để thích ứng linh hoạt với tình hình mới

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Hội thảo này là diễn đàn cấp cao và cơ hội thuận lợi để lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao, các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và ngoài nước trao đổi tri thức, chia sẻ về những khó khăn, thách thức, các biện pháp ứng phó và thích ứng với thay đổi, thách thức; kinh nghiệm, thông lệ tốt về đổi mới và phát triển thể chế, pháp lý, chính sách, tổ chức bộ máy, kiểm soát rủi ro, quản trị chất lượng kiểm toán và việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán trong bối cảnh phát triển mới của chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn; sự biến động mạnh mẽ, nhanh chóng của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ và quản trị quốc gia. Quy mô ngân sách, chi tiêu chính phủ, nợ công gia tăng kèm theo rủi ro tham nhũng, lãng phí tiêu cực và các yếu tố gây bất ổn kinh tế vĩ mô, đe dọa sự an toàn, lành mạnh của tài chính quốc gia, thị trường tài chính.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, sứ mệnh, phương thức hoạt động, cách thức quản trị, tổ chức hoạt động kiểm toán cần có sự điều chỉnh để thích ứng linh hoạt với tình hình mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân, củng cố địa vị pháp lý, vị thế độc lập và thực hiện mục tiêu góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, liêm chính của hệ thống quản trị công, bảo đảm kỷ cương, hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực công.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, thời gian gần đây, các cơ quan kiểm toán tối cao không ngừng đổi mới thể chế, chính sách.

“Chủ đề chính của Hội thảo là Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới. Đây là những vấn đề then chốt dành được sự quan tâm lớn của các cơ quan kiểm toán hiện nay. Tầm nhìn dẫn dắt phát triển. Thể chế tạo nền tảng vững chắc, đột phá phát triển và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đổi mới là nguồn lực, là động lực phát triển. Không đổi mới sáng tạo là tự đặt mình vào vị thế tụt hậu và thất bại trong một thế giới biến đổi nhanh chóng” - Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Kiểm toán nhà nước, thời gian gần đây, các cơ quan kiểm toán tối cao không ngừng đổi mới thể chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; triển khai các mô hình kiểm toán dựa trên cơ sở ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn; thực hiện giám sát thường xuyên, đánh giá, phân tích rủi ro, kiểm toán từ xa; kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, nhấn mạnh đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả việc quản lý, sử dụng các nguồn lực công và các chương trình, chính sách phát triển quốc gia nhằm gia tăng giá trị kiểm toán về khía cạnh quản trị, điều hành vĩ mô và giám sát chính sách vĩ mô; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi người dân tiếp cận báo cáo kiểm toán và tăng cường truyền thông, nâng cao tính minh bạch hoạt động kiểm toán.

“Cho dù thế giới nhiều biến động và điều kiện của mỗi quốc gia không giống nhau, song các cơ quan kiểm toán tối cao vẫn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy tính hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trách nhiệm giải trình, kỷ cương an toàn, lành mạnh của nền quản trị công quốc gia và nền tài chính công, ngân sách nhà nước” - Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo cơ hội tốt để Kiểm toán nhà nước Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan kiểm toán tối cao

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho hay, qua 32 năm xây dựng và phát triển, với vị trí, vai trò là cơ quan hiến định, do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã không ngừng đổi mới, hội nhập quốc tế, vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Kiểm toán nhà nước chia sẻ, để thích ứng với bối cảnh tình hình mới và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Kiểm toán nhà nước đã và đang tích cực đổi mới toàn diện về thể chế, chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy và hoạt động, với trọng tâm là xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước. Do đó, Hội thảo này là cơ hội rất tốt để Kiểm toán nhà nước Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan kiểm toán tối cao.

Quang cảnh Hội thảo.

Tổng Kiểm toán nhà nước tin tưởng rằng tại Hội thảo này chúng ta sẽ được nghe những tham luận, ý kiến chia sẻ có giá trị từ đại diện lãnh đạo của các cơ quan kiểm toán tối cao, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Hội thảo này cũng giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà xây dựng chính sách, công chúng trong nước hiểu rõ hơn, đúng hơn, đầy đủ hơn về bản chất, mục tiêu, phương thức và những điều kiện bảo đảm hoạt động hiệu quả của các cơ quan kiểm toán tối cao nói chung và của Kiểm toán nhà nước nói riêng.

“Kiểm toán nhà nước Việt Nam khẳng định cam kết sẽ thành viên INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI luôn tích cực, chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng các SAI trong giải quyết các thách thức chung, xây dựng cộng đồng các SAI hiệu quả, uy tín, liêm chính, chuyên nghiệp, chuẩn mực, tiến bộ, vững mạnh vì một thế giới hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng và phát triển bền vững” - Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ./.