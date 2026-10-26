Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Campuchia: Thúc đẩy hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới

Quag cảnh buổi tiếp. Ảnh: NHƯ Ý

Vun đắp mối quan hệ láng giềng, hữu nghị và hợp tác chiến lược

Tại cuộc tiếp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới biến động nhanh chóng, đặc biệt là các xu hướng toàn cầu về phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Điều này đòi hỏi các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI), trong đó có KTNN Việt Nam, phải chia sẻ các phương thức hoạt động mới và tiếp thu những điểm chung trong quản trị kiểm toán tối cao.

Hội thảo là dịp để các SAI cùng trao đổi các vấn đề về thể chế, chính sách, pháp luật, cũng như xu hướng đổi mới trong hoạt động kiểm toán nhà nước, từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi quốc gia và của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển của quan hệ đối tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Campuchia. Đây chính là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất để cụ thể hóa các chương trình hợp tác phát triển giữa hai cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. Ảnh: NHƯ Ý

Thời gian qua, KTNN Việt Nam luôn theo dõi sát sao sự phát triển của KTNN Campuchia. Thay mặt lãnh đạo KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng những kết quả mà KTNN Campuchia đã đạt được. Những thành tựu này là bài học kinh nghiệm quý báu cần được chia sẻ với cộng đồng kiểm toán quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, nhằm cùng nhau thúc đẩy đổi mới, phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi quốc gia, khu vực cũng như thế giới.

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Campuchia đã có những bước tiến quan trọng, mang tính nền tảng. Hai bên đã nâng tầm các đoàn trao đổi cấp cao, đạt được sự đồng thuận, tổng kết và đánh giá toàn diện, làm cơ sở cho việc trao đổi, học tập, tham khảo kinh nghiệm đổi mới hoạt động kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã gửi lời mời và dành sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo cho Đoàn, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia bày tỏ tin tưởng Hội thảo quốc tế lần này là diễn đàn quan trọng để hai bên tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của thế giới, cùng trao đổi về cơ cấu tổ chức và lộ trình phát triển của hệ thống kiểm toán trong bối cảnh tình hình toàn cầu nhiều biến động.

KTNN Campuchia mong muốn thông qua Hội thảo có thể học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc bảo đảm tính độc lập, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia kỳ vọng Hội thảo sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy chia sẻ tri thức, tăng cường học hỏi lẫn nhau và củng cố quan hệ hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao, các tổ chức kiểm toán quốc tế và các đối tác.

Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia Som Kim Suor phát biểu. Ảnh: NHƯ Ý

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia đề xuất cơ quan kiểm toán hai nước tích cực tham gia các hoạt động chào mừng, cùng chung tay vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương ngày càng phát triển bền vững.

Kể từ khi ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương ngày 20/5/2018, Kiểm toán Quốc gia Campuchia và KTNN Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác thông qua các chuyến thăm, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy phối hợp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn kiểm toán khu vực và quốc tế.

Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia đánh giá rất cao những kết quả hợp tác thiết thực, hiệu quả mà KTNN Việt Nam và Kiểm toán Quốc gia Campuchia đã đạt được trong khuôn khổ các cam kết, thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Hai bên trao tặng quà lưu niệm. Ảnh: NHƯ Ý

Tăng cường liên kết các lĩnh vực kiểm toán mới

Để thúc đẩy quan hệ hữu nghị trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm túc khuôn khổ hợp tác đã ký kết, duy trì thường xuyên các đoàn trao đổi cấp cao và cấp kỹ thuật, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia Som Kim Suor. Ảnh: NHƯ Ý

Trong bối cảnh hai cơ quan đang đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị hai bên tăng cường liên kết trong các lĩnh vực kiểm toán mới như: các dự án đầu tư công quy mô lớn; dự án năng lượng sử dụng vốn đầu tư công hoặc PPP, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam bày tỏ mong muốn hai bên hợp tác chuyên môn sâu, nghiên cứu tiến hành các cuộc kiểm toán chung nhằm hỗ trợ nghiệp vụ và đào tạo tại chỗ. Bên cạnh đó, hai cơ quan cần duy trì phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương như ASEANSAI, ASOSAI và linh hoạt áp dụng Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISSAI phù hợp với điều kiện thực tế của các quốc gia đang phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NHƯ Ý

Về phía KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với phía Campuchia trong công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và định hướng chiến lược phát triển KTNN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan, góp phần vào sự phát triển và phồn vinh của hai dân tộc./.