Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội thảo quốc tế về tầm nhìn, thể chế và đổi mới của SAI trong bối cảnh mới

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” tạo diễn đàn cấp cao để các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI), tổ chức có liên quan và chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn và thông lệ tốt về vai trò đang thay đổi của SAI trong quản trị quốc gia.

Một trọng tâm của Hội thảo là trao đổi về “địa vị pháp lý, tính độc lập và vai trò của SAI trong hệ thống quản trị quốc gia”. Các đại biểu sẽ tham luận về cơ chế bảo đảm tính độc lập của SAI trên các phương diện tổ chức, tài chính, nhân sự và hoạt động kiểm toán; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đối tượng và phạm vi kiểm toán; cơ chế kiểm soát chất lượng, quản trị rủi ro và bảo đảm liêm chính trong hoạt động kiểm toán.

Hội thảo cũng tập trung trao đổi về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán, công khai kết quả kiểm toán và nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán; vai trò của SAI trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cơ chế phối hợp giữa SAI với Quốc hội, Chính phủ, cơ quan thanh tra, điều tra và các cơ quan có liên quan; tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán và cơ chế giám sát của Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền và nhân dân đối với hoạt động kiểm toán.

Đổi mới phương pháp kiểm toán, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cũng là nội dung quan trọng của Hội thảo. Các đại biểu sẽ trao đổi về tầm nhìn, chiến lược phát triển của SAI trước những yêu cầu mới của quản trị công; kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán nợ công, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tài chính xanh, các dự án đầu tư trọng điểm và những chương trình công có tác động lớn.

Hội thảo dành sự quan tâm đến đổi mới phương pháp kiểm toán theo hướng dựa trên phân tích rủi ro và dữ liệu; tăng cường kiểm toán hoạt động; ứng dụng phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), AI tạo sinh (Generative AI), hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, GIS, ảnh vệ tinh và dữ liệu không gian trong hoạt động kiểm toán.

Các vấn đề về kiểm toán trong môi trường số, kiểm toán từ xa, giám sát liên tục, khai thác và kết nối cơ sở dữ liệu, cũng như giá trị, an toàn và bảo mật của bằng chứng kiểm toán số sẽ được trao đổi từ góc độ kinh nghiệm thực tiễn và khuôn khổ pháp lý.

Hội thảo được kỳ vọng cung cấp thông tin, kinh nghiệm quốc tế và những gợi mở quan trọng phục vụ xây dựng định hướng phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là nguồn tham khảo để Kiểm toán nhà nước xác định chiến lược dài hạn, nâng cao năng lực và phạm vi kiểm toán, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, tài sản công trong bối cảnh mới.

Đồng thời khẳng định sự chủ động, năng lực hội nhập và vai trò của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong cộng đồng kiểm toán quốc tế; đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam với các SAI và đối tác quốc tế.

Thông qua Hội thảo, Kiểm toán nhà nước cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đổi mới, chủ động hội nhập và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Hội thảo sẽ tập trung vào các tham luận quốc tế và trong nước về địa vị, vai trò, chức năng của Kiểm toán nhà nước; những xu thế kiểm toán mới và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán; dự kiến có khoảng 18 tham luận được trình bày bởi TS. Hà Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đại diện: các SAI, Bộ Công an, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu sẽ trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi với các nhóm diễn giả về những vấn đề quan tâm.