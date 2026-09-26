Kiểm toán Nhà nước tăng cường phối hợp với Hà Nội và Sơn La trong quản lý tài sản công

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Thường trực HĐND và UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giai đoạn 2023-2026; ký quy chế phối hợp và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phối hợp ngày càng đi vào thực chất

Giai đoạn 2023-2026, công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La từng bước đi vào thực chất, góp phần hỗ trợ các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương.

Tại Sơn La, việc thực hiện quy chế phối hợp đã tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Kết quả kiểm toán cung cấp thêm cơ sở để các cơ quan của tỉnh rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư công. Đây cũng là nguồn thông tin phục vụ HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, xem xét, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; hỗ trợ UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành.

Cùng với đó, hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong chấp hành quy định về quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Kiểm toán Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với sự phát triển của Sơn La.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, đồng chí đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh ngay từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao và các dự án trọng điểm.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm cũng đề nghị tăng cường phối hợp nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra; duy trì trao đổi định kỳ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát hiện qua kiểm toán và trong quá trình thực hiện các kiến nghị kiểm toán.

Đối với một số dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, tỉnh Sơn La đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan tâm, xem xét kiểm toán để có thêm cơ sở phục vụ quá trình rà soát, xử lý theo quy định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tăng phối hợp từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh việc ký quy chế phối hợp mới không chỉ kế thừa những kết quả đạt được mà còn mở rộng, nâng tầm cơ chế phối hợp, nhất là khi có sự tham gia của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, hoạt động kiểm toán được gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Kiểm toán Nhà nước, thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán, đặc biệt đối với các dự án lớn, công trình trọng điểm; đồng thời tăng cường phối hợp trong rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Việc sử dụng hiệu quả kết quả kiểm toán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, quản lý và điều hành cũng cần được chú trọng. Qua cơ chế phối hợp, các bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phối hợp với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La, nhất là trong kiểm toán các dự án đầu tư công quy mô lớn, dự án trọng điểm, phức tạp và việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Kiểm toán Nhà nước khu vực I phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các địa phương ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán; tăng cường ứng dụng dữ liệu, công nghệ để cảnh báo sớm rủi ro, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Sơn La

Việc ký quy chế phối hợp mới tạo thêm cơ sở để Kiểm toán Nhà nước và hai địa phương tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công và thực hiện các kiến nghị kiểm toán.

Dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho 16 cá nhân, trong đó có 7 cá nhân của tỉnh Sơn La.