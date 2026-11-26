Nội dung trên được đặt ra tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giai đoạn 2023 – 2026 giữa Kiểm toán nhà nước với ba địa phương, tổ chức chiều 26/11 tại thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, giai đoạn 2023 – 2026 có nhiều thay đổi quan trọng về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cao hơn về kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, kết luận, kiến nghị kiểm toán là cơ sở quan trọng để Hội đồng nhân dân thẩm tra dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách; đồng thời giúp chính quyền kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các báo cáo phát hành năm 2024 tại ba địa phương đạt 99,89%. Tuy nhiên, việc đề xuất nội dung kiểm toán phục vụ giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân còn hạn chế; kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử chưa đồng bộ; việc xác định chủ thể kế thừa trách nhiệm thực hiện kiến nghị tồn đọng sau sáp nhập còn vướng mắc.

Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, logistics và chuyển đổi số của ba địa phương. Lũy kế đến tháng 11/2026, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực V đạt 91,4%; khoảng 9% kiến nghị còn tồn đọng chủ yếu do thay đổi cơ chế, chính sách, doanh nghiệp giải thể, phá sản và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, từ năm 2026, các địa phương bước vào giai đoạn phấn đấu tăng trưởng hai con số, trong khi kế hoạch đầu tư công trung hạn bình quân mỗi địa phương trên 100.000 tỷ đồng. Quy mô nguồn lực lớn cùng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đặt ra đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác quản lý, kiểm soát, giám sát, nhất là khi phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở. Điều này cũng làm gia tăng áp lực và rủi ro pháp lý đối với cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các địa phương chuyển mạnh hoạt động kiểm toán từ phát hiện, xử lý sai phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm rủi ro; đẩy mạnh kiểm toán trên môi trường số, kiểm toán từ xa trên cơ sở chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Các địa phương cần sớm phân công đầu mối phối hợp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, thực hiện nghiêm kiến nghị kiểm toán và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm liêm chính công vụ.

Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với tỉnh An Giang.

Báo cáo của Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực V Nguyễn Đức Sỹ cho thấy, công tác phối hợp được triển khai từ khâu khảo sát, xây dựng kế hoạch đến tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, hạn chế chồng chéo với thanh tra, kiểm tra. Năm 2025, đơn vị đã rà soát các kiến nghị chưa hoàn thành đến ngày 30/6/2025, xác định chủ thể kế thừa trách nhiệm sau sáp nhập, giải thể; đồng thời chấp thuận tiền kiểm các dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định, hoạt động kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng lập, phân bổ, quyết toán ngân sách; chấn chỉnh quản lý đầu tư công, tài sản công và tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương.

Tại hội nghị, các bên thống nhất tăng cường phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán; mở rộng tiền kiểm đối với các dự án quy mô lớn, phức tạp; rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm kiến nghị tồn đọng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với tỉnh Cà Mau.

Tại Hội nghị, lần đầu tiên Quy chế phối hợp được ký kết với sự tham gia của Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ba địa phương và lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, có hiệu lực từ ngày ký. Kiểm toán nhà nước khu vực V là đầu mối phối hợp tại địa phương; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và Sở Tài chính là đầu mối tham mưu cấp tỉnh, thành phố.

Dịp này, Kiểm toán nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho lãnh đạo của ba địa phương.