Kiểm toán nhà nước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm đúng tiến độ, yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì Hội nghị. Ảnh: M. Thuy

Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN nghe đồng chí Đỗ Văn Tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Tổ phó Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, báo cáo kết quả rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế của KTNN giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tính chất khó và phức tạp. Ngay sau Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, Tổ công tác đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Đến nay, các đơn vị trực thuộc KTNN đã hoàn thành xây dựng bộ biểu theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW. Tổ công tác và Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin rà soát, tổng hợp bộ biểu về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của toàn Ngành theo quy định.

Qua chạy thử Hệ thống nhập liệu chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm của Ban Tổ chức Trung ương, dữ liệu vị trí việc làm của KTNN đã đáp ứng yêu cầu của phần mềm, bảo đảm tiến độ triển khai.

Đồng chí Đỗ Văn Tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN thảo luận, thống nhất một số nội dung do Ban Tổ chức Đảng ủy đề xuất, gồm: thí điểm chuyển mô hình Đảng bộ bộ phận thành Chi bộ theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương; phân bổ chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các tổ chức đảng trực thuộc giai đoạn 2026-2030; phát thẻ, quản lý và sử dụng thẻ đảng viên; dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cũng cho ý kiến về việc triển khai Kế hoạch số 1612-KH/ĐU ngày 05/11/2026 thực hiện Kết luận số 232-TB/UBKTTW ngày 19/10/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao các nội dung được trình bày; đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ trì khẩn trương rà soát, hoàn thiện văn bản, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và tiến độ triển khai trong toàn Đảng bộ./.