Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt 92,1%

Trình bày báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Trương Đức Thành cho biết: Thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN và các địa phương từng bước được tăng cường về nội dung và hiệu quả. Kết quả phối hợp góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN và công tác giám sát, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công tại các địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị

Hằng năm, KTNN khu vực IX phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh từ khâu khảo sát, thu thập thông tin, lập Kế hoạch kiểm toán (KHKT). Qua đó đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra, giám sát tại địa phương. KTNN còn xem xét, thực hiện các nội dung kiểm toán theo đề xuất của Thường trực HĐND, UBND các tỉnh nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành và giám sát ngân sách địa phương.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, lãnh đạo các tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đầu mối và các đơn vị được kiểm toán tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp hồ sơ tài liệu đầy đủ và thực hiện trách nhiệm giải trình kịp thời. Các ý kiến giải trình của địa phương được KTNN nghiên cứu, xem xét, tiếp thu nhằm bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý giữa quy định của pháp luật với thực tiễn quản lý, điều hành ngân sách, giúp các kết luận, kiến nghị kiểm toán chặt chẽ, chính xác và có tính khả thi cao.

Báo cáo kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán và Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán đều được gửi kịp thời đến Thường trực HĐND, UBND các tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Đổi mới cơ chế phối hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới

Để nâng cao toàn diện hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, các bên thống nhất một số nội dung:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Quy chế đã ký kết.

Hai là, điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó bổ sung nội dung phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán và các vấn đề có dấu hiệu thất thoát, lãng phí, tiêu cực, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hoạt động kiểm toán.

KTNN ký Quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long

KTNN ký Quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh

KTNN ký Quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp

Ba là, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện cho các Đoàn kiểm toán trong việc khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN, nâng cao tỷ lệ thực hiện kiến nghị.

Bốn là, hằng năm, KTNN ủy quyền cho KTNN khu vực IX làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh và các đơn vị có liên quan để thông báo dự kiến kế hoạch của các bên, trao đổi, thống nhất nhằm giảm sự trùng lặp giữa kế hoạch kiểm toán với kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương.

Năm là, phối hợp rà soát, xác định chủ thể tiếp tục thực hiện đối với các kiến nghị kiểm toán liên quan đến cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, sáp nhập; làm rõ những bất cập giữa cơ chế, chính sách với thực tiễn quản lý, điều hành ngân sách tại địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sáu là, KTNN hoàn thành báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương kịp thời, phục vụ HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tại kỳ họp thường lệ theo định kỳ.

Bảy là, các bên tăng cường phối hợp trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tám là, các bên tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền Luật KTNN về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của KTNN; đồng thời tăng cường phối hợp trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh theo quy định.

Huy động nguồn lực, kiểm soát rủi ro, tăng trưởng bền vững của các địa phương

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long đối với hoạt động KTNN trên địa bàn trong thời gian qua.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, sau sắp xếp các đơn vị hành chính, mở không gian mới, dư địa mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số được đặt ra, các địa phương đã chủ động đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với 3 tỉnh rất lớn, làm thế nào để vừa huy động nguồn lực, vừa kiểm soát rủi ro, bảo đảm tăng trưởng bền vững, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực công, nhất là các nguồn lực đầu tư công cũng như chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và mang lại nguồn thu cho nhân dân và địa phương.

Trước hết, thực tế triển khai Quy chế giai đoạn 2023-2026 giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các địa phương đã từng bước đi vào nề nếp và mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Hai là, kết quả kiểm toán ngày càng phát huy là nguồn thông tin độc lập, khách quan, có giá trị tham khảo đối với HĐND trong việc thẩm tra, xem xét, quyết định dự toán ngân sách hằng năm, quyết định về báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm cũng như xem xét, quyết định các chủ trương, dự án, các nguồn lực lớn của địa phương.

Ba là, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đã được các địa phương quan tâm hơn nhiều. Kết quả chung của 3 tỉnh đạt được trên 90% thuộc nhóm có tỷ lệ thực hiện cao trong các địa phương trên cả nước.

Thứ tư, KTNN cũng đã kịp thời có những cảnh báo, góp ý kiến về việc quản lý tài chính công, tài sản công của địa phương.

Mặt khác, các tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là ở việc chia sẻ thông tin, dữ liệu kết nối dữ liệu điện tử của các địa phương với KTNN; một số cơ quan cũng chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, hồ sơ cho đoàn kiểm toán.

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới một lần nữa khẳng định sự kế thừa cơ chế phối hợp công tác hiện nay có hiệu quả, đồng thời cũng nâng tầm và mở rộng phạm vi, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp công tác giữa KTNN với cấp ủy, chính quyền địa phương của cả 3 tỉnh. Quy chế phối hợp lần này đã mở rộng, bổ sung một số nội dung khác, đặc biệt là có sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy. Với sự đồng thuận chính trị của cả 3 cấp lãnh đạo của 3 tỉnh cùng với Đảng ủy, Ban lãnh đạo KTNN, chúng ta quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTNN để hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị ở phát triển địa phương, đặc biệt là quản trị tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KTNN cho các cá nhân tại Hội nghị

Tổng Kiểm toán cho rằng, Để triển khai Quy chế phối hợp cần phải tạo ra 3 sự chuyển đổi cơ bản:

Một là chuyển từ tư duy KTNN tập trung phát hiện và xử lý sai sót, đơn lẻ sang việc phân tích nguyên nhân gốc rễ, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ, đặc biệt là để phòng ngừa những rủi ro mang tính hệ thống.

Hai là chuyển từ việc trao đổi hồ sơ cho kiểm toán theo phương thức truyền thống sang việc kết nối cơ sở dữ liệu.

Ba là, chuyển đổi từ kiến nghị về những sai sót mang tính đơn lẻ sang kiến nghị ở tầm hệ thống, toàn ngành, toàn địa phương trong các lĩnh vực, để giúp cho các cấp ủy, chính quyền địa phương có thông tin về toàn diện một lĩnh vực, một ngành…

Tại đây, Tổng Kiểm toán đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giao đơn vị đầu mối để phối hợp với KTNN xây dựng một chương trình, kế hoạch kiểm toán, các nội dung trong Quy chế phối hợp. KTNN sẵn sàng phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của các cấp trên địa bàn 3 tỉnh và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, kinh tế ở tuyến cơ sở, cấp xã, phường.

* Tại Hội nghị, Lãnh đạo KTNN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã ký Quy chế phối hợp công tác mới, trong đó bổ sung nội dung phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương.

* Nhân dịp này, lãnh đạo KTNN đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 đồng chí thuộc 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong thời gian qua.