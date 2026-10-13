Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Gia Lai, Khánh Hoà, Đắk Lắk

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ba tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời, KTNN khu vực VIII được giao phụ trách địa bàn ba tỉnh. Những thay đổi về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính và phạm vi quản lý đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm hoạt động kiểm toán gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và điều hành ngân sách tại địa phương.

KTNN và tỉnh Gia Lai ký quy chế phối hợp.

Theo báo cáo sơ kết do Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang trình bày, thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, giám sát và quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, KTNN phối hợp với các địa phương khảo sát, thu thập thông tin, xác định các đầu mối kiểm toán; đồng thời lấy ý kiến HĐND, UBND và cơ quan thanh tra nhằm hạn chế trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm toán, các địa phương phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình và trao đổi thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, tính chặt chẽ và khả thi của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Kết quả kiểm toán là nguồn thông tin quan trọng phục vụ HĐND các tỉnh trong hoạt động giám sát, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán và quyết định các vấn đề về dự toán, phân bổ ngân sách theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực VIII lũy kế đến tháng 9/2026 đạt 94,6%. KTNN khu vực VIII cũng tham gia các kỳ họp HĐND, đóng góp ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đánh giá kết quả phối hợp với KTNN thời gian qua, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm toán và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Quy chế phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công; đồng thời phát huy vai trò giám sát của HĐND và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý nguồn lực công.

Để Quy chế phối hợp mới phát huy hiệu quả, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN khu vực VIII bám sát đặc thù từng địa phương, lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm, trọng điểm; phối hợp sớm trong xây dựng kế hoạch, hạn chế chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường đôn đốc thực hiện kiến nghị.

Nhấn mạnh những điểm mới của Quy chế, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, phạm vi phối hợp được mở rộng lên 10 nội dung, có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của các bên. KTNN sẵn sàng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài chính, nhất là cán bộ cấp xã, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, KTNN trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với sự phát triển của ngành.

Cũng tại Hội nghị, KTNN phối hợp với đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk.